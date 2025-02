Jennifer López dona una informació nova sobre els fills que va tenir amb Marc Anthony

Jennifer López ha compartit una informació nova sobre els fills que va tenir amb Marc Anthony: han complert 17 anys. Maximilian 'Max' David i Emme Maribel, que així es diuen, han protagonitzat l'últim vídeo que la cantant ha compartit a les xarxes.

En ell, Jennifer presumeix de com han crescut els bessons i de com n'està d'orgullosa d'ells. “Disset. Els estimo més enllà de l'eternitat”, escrivia al costat d'un vídeo recopilatori de moments fins ara mai vistos.

Jennifer López i Marc Anthony van ser durant anys una de les parelles internacionals que més va captar l'atenció dels mitjans. La seva relació va començar a finals dels 90 i van decidir casar-se el 2004. D'aquesta relació van néixer els bessons Maximilian "Max" David i Emme Maribel.

A ells els ha dedicat ella la seva última publicació donant una informació nova sobre els seus fills: han complert 17 anys. Al vídeo, mostra moments familiars entranyables, destacant les diferents activitats i celebracions que ha viscut amb els seus fills al llarg dels anys.

A través de fotos inèdites, l'artista destaca com d'importants són Max i Emme a la seva vida. Al vídeo, mostra moments familiars entranyables, destacant les diferents activitats i celebracions que ha viscut amb els seus fills al llarg dels anys. La cantant i actriu va expressar, a més, el seu amor incondicional per ells amb un missatge carregat d'afecte i admiració.

Els fills de Jennifer i Marc Anthony, Max i Emme, han estat el centre d'atenció en diverses ocasions. No obstant això, no ha estat fins ara quan s'ha descobert la faceta més íntima i personal dels bessons. A través de les seves xarxes socials, López ha demostrat ser una mare molt activa i amorosa amb els seus fills, compartint moments amb ells.

No ha estat una tasca fàcil, ja que en diverses entrevistes ha explicat com de dur és compaginar la seva feina amb la seva faceta com a mare. Per a ella, dedicar temps de qualitat als seus fills ha estat la seva màxima prioritat. Ara, Emme i Max han complert 17 anys i el seu canvi és més que evident.

Encara que el seu matrimoni es va dissoldre el 2011, la relació entre Marc Anthony i Jennifer López ha continuat sent d'allò més cordial. Sempre s'han mostrat units i han compartit de manera conjunta les seves obligacions amb els seus fills.

L'interès comú ha estat proporcionar a Max i Emme un lloc segur, ple d'amor i dedicació plena malgrat les seves respectives carreres. De fet, en el passat, ella va comentar que haver aturat la seva carrera per estar amb els seus fills va ser una de les millors decisions.

Tant JLo com Marc gaudeixen d'un èxit aclaparador en la música i la seva professió els resta temps per estar amb els seus fills. No obstant això, tots dos han procurat estar presents en els moments més importants en la vida dels bessons.

Com ara en el 17 aniversari. Una xifra que els acosta més a la seva independència i que ofereix una nova etapa en la vida de Jennifer López. Al vídeo d'aniversari, l'artista va compartir la seva felicitat en veure com els seus fills han crescut i s'han desenvolupat de manera independent.

De fet, cadascun comença a destacar en diferents àmbits. Emme, en particular, ha mostrat un gran talent en la música, cosa que ha portat a rumors sobre una possible carrera en l'entreteniment. Sens dubte, Jennifer està d'allò més orgullosa de la família que ha aconseguit formar gràcies a Marc Anthony.