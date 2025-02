Màxima preocupació per Camilo Blanes, fill de Camilo Sesto, per l'últim moviment

Camilo Blanes, fill del llegendari cantant Camilo Sesto, ha generat gran preocupació a causa de la seva recent desaparició de les xarxes socials. Camilo Blanes ha deixat de publicar contingut des del passat 23 de gener i sembla haver eliminat el seu compte. Aquest fet ha suscitat inquietud entre els seus admiradors i la seva família.

L'última publicació que Camilo va compartir al seu compte d'Instagram va ser el passat 23 de gener. En aquest post, Blanes va escriure un missatge breu però inquietant: "adeu, fins aviat", acompanyat d'una emoticona de petó.

En aquell moment, molts seguidors van interpretar aquestes paraules de manera positiva, pensant que el fill de Camilo Sesto es despedia temporalment per acudir a rehabilitació. "Espero que sigui per posar-te bé cuidant la teva salut", li va escriure un usuari. "Torna sana", va comentar un altre.

No obstant això, altres no van ser tan optimistes: "Aquest adeu no m'agrada", va expressar preocupat un seguidor. Sembla que el temps ha donat la raó als pessimistes, ja que després d'aquesta última actualització, Camilo Blanes va esborrar el seu compte i no hi ha hagut notícies sobre el seu parador. Aquesta situació ha causat gran preocupació entre aquells que el segueixen i l'aprecien.

Molts usuaris han acudit a les xarxes socials per intentar trobar informació sobre ell. No obstant això, la manca de dades sobre el fill de Lourdes Ornelas és absoluta. Ningú sembla saber on és ni quina és la seva situació actual.

La preocupació per l'estat de salut mental de Camilo Blanes venia de molt abans. Des de la mort del seu pare, les seves addiccions han deteriorat greument el seu benestar. El seu aspecte físic demacrat, el mal estat de la casa en què vivia, heretada de Camilo Sesto, i les estranyes companyies amb les quals es rodejava ja havien generat alarma.

Lourdes Ornelas, la seva mare, ha parlat en diverses ocasions sobre els problemes del seu fill. Al programa Fiesta, va arribar a declarar: "No està bé, és obvi, mai havia arribat a aquest grau d'autodestrucció. Fa molt de temps que busco ajuda, però m'he topat amb una paret de formigó i la meva major preocupació és que la seva vida està en perill cada dia, aquesta malaltia és cruel".

A més, Lourdes Ornelas ha expressat la seva impotència davant la manca d'eines per ajudar el seu fill. Com moltes famílies en la seva situació, s'enfronta a un sistema legal que prioritza l'autonomia del pacient, fins i tot en casos extrems. Això deixa els éssers estimats sense recursos per intervenir abans que sigui massa tard.

Ara, tenint en compte el context de Camilo Blanes, la seva desaparició de xarxes socials és, com a mínim, alarmant. La seva mare i aquells que l'envolten segueixen amb la incertesa sobre el seu estat i esperen que aviat hi hagi notícies encoratjadores.