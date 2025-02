Ningú esperava el secret d'Ashlyn Castro, la nova xicota de Jude Bellingham

L'amor ha estat una constant font de fascinació en el món de les celebritats. Les històries entre figures públiques es converteixen ràpidament en un espectacle que no només alimenta els titulars, sinó també els rumors. Això mateix ha passat amb Jude Bellingham.

El futbolista no va estar present al terreny de joc durant el partit entre el Real Madrid i el Girona. No obstant això, la seva aparició a la graderia del Santiago Bernabéu no va passar desapercebuda. En un moment emotiu, el centrecampista anglès va ser enfocat per les càmeres.

No obstant això, per a sorpresa de molts, el jove estava acompanyat de la seva nova parella, la model i influencer Ashlyn Castro. Encara que Bellingham no estava jugant a causa d'una lesió, la seva presència a l'estadi va ser celebrada pels aficionats.

Ningú esperava el secret de la xicota de Jude Bellingham

La trobada va ser especial no només per l'ovació rebuda pel jugador, sinó també per la primera aparició pública de Bellingham al costat de Castro. La model nord-americana, de 27 anys, s'ha convertit en la nova companya sentimental del futbolista.

Però què coneixem sobre Ashlyn Castro? Cal recordar que la parella de Jude Bellingham va ser vinculada amb el conegut actor Michael B. Jordan. En els últims mesos, diversos mitjans havien especulat sobre un possible romanç entre la model i l'intèrpret.

No obstant això, mai hi va haver confirmació oficial d'aquests rumors. Tot i que les especulacions sobre Michael B. Jordan mai van arribar a concretar-se, l'aparició pública d'Ashlyn Castro al costat de Bellingham ha estat una sorpresa per a molts seguidors.

Jude Bellingham i Ashlyn Castro han confirmat la seva relació

La relació entre Jude Bellingham i Ashlyn Castro ha captat l'atenció per la seva aparició pública al Santiago Bernabéu. A més, també ha interessat el seu suposat passat amb l'actor Michael B. Jordan.

La presència d'Ashlyn al costat de Bellingham és un clar recordatori de com les figures públiques han de lidiar amb les mirades curioses dels mitjans. En aquesta mena de relacions, cada gest es converteix en un missatge més per al públic.

Sigui com sigui, la parella formada pel futbolista i la influencer ara és una realitat que es deixa veure als estadis. I és que no hi ha dubte que cada foto i cada detall és analitzat a fons.