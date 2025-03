Confirmat el rumor de Richard Gere i Alejandra Silva: han fet el pas definitiu

Richard Gere i Alejandra Silva han confirmat de manera definitiva el rumor sobre la seva nova vida: es muden a Galícia. En aquesta localitat del nord d'Espanya Silva té família i desitja estar el més a prop d'ella després del seu periple pels Estats Units. Gere ha acceptat de manera complaent la idea, enamorat del paisatge natural que ofereix aquesta part del país.

L'afecte que l'actor internacional sent per Galícia no és res nou. Sense anar més lluny, va tenir un gest cap a la terra natal d'Alejandra quan va rebre el Goya Internacional. En aquell moment, va tirar d'humor i va assegurar que va ser premiat per haver-se casat amb una dona de Galícia, ara establirà allà el seu nou llar.

Richard Gere i Alejandra Silva fan el pas definitiu

Richard Gere i Alejandra Silva van sorprendre convertint-se en els nous veïns de la luxosa urbanització de La Moraleja, a Madrid. Fa pocs mesos que es van establir en una gran mansió que van reformar al seu gust.

No obstant això, després de passar un temps a la ciutat, Richard i Alejandra han fet el pas definitiu que canvia les seves vides: es muden a Galícia. El matrimoni ha confirmat les especulacions sobre la seva nova destinació optant pel nord d'Espanya. Per a Silva no és una destinació desconeguda, ja que la seva família es troba A Corunya i ha aconseguit enamorar a Gere.

La bellesa natural de la regió, amb els seus paisatges verds i costes escarpades, va captivar l'actor que va acceptar de bon grat mudar-se. La privacitat que ofereix Galícia, lluny del bullici de la gran ciutat, va ser un factor determinant per a l'actor natural de Filadèlfia.

Encara que Gere no ha fet oficial la seva retirada del món de la interpretació, la seva nova vida suposa un canvi significatiu. Va deixar el seu ranxo als Estats Units per mudar-se a Espanya, optant per una vida més discreta i casolana.

Per a ell, la pau i la tranquil·litat tenen un valor molt més alt que el bullici i les festes sense fi de Hollywood. Per això, Galícia és el lloc idoni en el qual tant ell com Alejandra desitgen viure a partir d'ara juntament amb els seus fills.

Richard Gere i Alejandra Silva fan les maletes

Richard Gere va confessar abans de deixar els Estats Units que anava a demostrar a tots com d'enamorat estava d'Alejandra Silva. Poc després va acceptar mudar-se a Espanya després que l'empresària visqués amb ell al seu ranxo.

L'actor va manifestar el seu desig de complaure la seva esposa tornant a la terra que la va veure néixer i així ha estat. "De tornada a casa, per fi, la meva Espanya estimada", va publicar recentment Alejandra demostrant com de feliç és al seu nou llar.

Encara que estan encantats de viure a Madrid, la destinació final del matrimoni passa per Galícia. Concretament, un poblet costaner que compti amb un terreny a prop del mar prou gran per construir la seva nova casa.

La decisió està presa i Richard i Alejandra ja han fet el pas de buscar algú que els ajudi a trobar el lloc perfecte. De moment, la cerca no és fàcil, ja que no existeix una àmplia oferta de terrenys que compleixin amb les especificacions del matrimoni.

No obstant això, no cessen en el seu afany i confien que aviat aconseguiran fer el seu somni realitat. Gere és un apassionat de la terra natal de la seva esposa i de la connexió espiritual que els seus paisatges ofereixen. Per a l'actor això és un factor molt important, ja que sempre ha manifestat com gaudeix de la simplicitat de la vida rural.

De fet, el ranxo en el qual van viure Gere i Silva als Estats Units estava ubicat en un paratge natural de Connecticut. Ara desitgen tornar a estar envoltats de natura i canviar l'asfalt de Madrid pels prats de Galícia.