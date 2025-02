Sara Carbonero rep un missatge inesperat d'Iker Casillas que canvia moltes coses

Sara Carbonero ha rebut un inesperat detall d'Iker Casillas amb motiu del seu 41 aniversari. El passat dilluns 3 de febrer, la manxega va celebrar el seu gran dia envoltada dels seus i va sorprendre el pas que va fer el seu exmarit. Un pas que canvia moltes coses entre ells, ja que és la primera vegada en quatre anys que Iker comparteix públicament un missatge per a Sara.

Ha estat Carbonero l'encarregada de compartir al seu perfil la felicitació que li ha fet arribar Iker. La periodista afegia una emoticona d'unes mans en forma de cor i unes estrelles a manera d'agraïment. Sens dubte, un detall per part de Casillas, qui ara està d'actualitat per la seva última polèmica amb una coneguda actriu de cinema per a adults.

Iker Casillas fa un pas inesperat amb Sara Carbonero

Ahir dilluns 3 de febrer, Sara Carbonero va complir 41 anys i les seves xarxes socials s'han omplert de missatges de felicitació. No ha faltat el d'Isabel Jiménez, la gran amiga de Sara, amb la qual va celebrar el passat cap de setmana la seva festa d'aniversari. També Iker Casillas sorprenia tenint un gest amb la seva exdona que ha cridat l'atenció.

Sara ha compartit a les seves stories algunes de les felicitacions que ha rebut de les persones més importants de la seva vida. Entre elles, ha cridat l'atenció l'inesperat missatge que Casillas li ha enviat a la seva exdona amb motiu del seu aniversari. Amb una preciosa foto d'ella, l'exguardameta ha fet un pas significatiu amb la mare dels seus fills.

Aquest gest d'Iker canvia moltes coses entre ells, ja que és la primera vegada que existeix aquest intercanvi públic de missatges. Sara responia a Casillas amb una emoticona d'unes mans en forma de cor i unes estrelles, demostrant així la bona relació que mantenen.

Des que van trencar el seu matrimoni fa ja quatre anys, no hi ha hagut interacció pública entre Sara i Iker. D'aquí que ara, l'exjugador del Real Madrid hagi sorprès amb aquest inesperat missatge a Carbonero.

Sobretot, tenint en compte la polèmica generada arran de les imatges i posterior entrevista de Claudia Bavel. L'actriu de cinema per a adults va revelar les seves trobades amb Iker, així com els missatges pujats de to que es van estar enviant. El que ha deixat a Casillas en una complicada situació mediàtica.

Sara Carbonero confirma la seva relació amb Iker Casillas

Fa quatre anys que els camins de Sara i Iker van prendre rumbs diferents. Van optar per la discreció i mai van fer públic el motiu que els va portar a prendre aquesta decisió. Des de llavors, molts rumors han apuntat a suposades deslleialtats de Casillas durant el seu matrimoni amb Carbonero.

En aquest temps, han procurat portar una vida discreta malgrat l'interès que encara desperten les seves respectives vides. Recentment, s'ha sabut que Sara ha trencat la seva relació amb Nacho Taboada i que podria haver recuperat el somriure amb un misteriós home. Pel que fa a Iker, la seva relació amb la premsa és molt més tensa.

L'exjugador ha mantingut tensions amb els mitjans per treure a la llum algunes de les seves conquestes. L'última d'elles, Claudia Bavel, que es va asseure a ¡De Viernes!, per airejar el seu romanç amb Iker i els seus tòrrids missatges.

Sobre en quin punt està la relació entre Iker i Sara, els seus protagonistes mai s'han pronunciat. Malgrat seguir-se a les xarxes, no hi ha hagut interacció pública entre ells, el que fa pensar que mantenen una relació tensa. No obstant això, el missatge de Casillas a Sara pel seu aniversari ho canvia tot i demostra que sí que existeix un vincle entre ells.