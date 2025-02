Gir de 180° amb el que Tamara Falcó ha confessat sobre Íñigo Onieva: 'Jo estava'

Després de tot el rebombori que s'ha generat al voltant d'Íñigo Onieva, Tamara Falcó ha fet un important pas endavant. La socialité no s'ho ha pensat dues vegades a l'hora de fer una reveladora confessió que ha suposat un gir radical en aquesta polèmica: "Jo estava".

Aquest dijous, 20 de febrer, han saltat totes les alarmes al voltant del marit de la marquesa de Griñón. I tot arran del confús i misteriós gest que va tenir per Sant Valentí.

Com ha transcendit, aquell dia, Íñigo Onieva va ser vist i fotografiat a l'hotel NH Collection Eurobuilding. Instal·lacions en les quals, segons sembla, va romandre durant tres hores, concretament, des de les 22:00 hores fins a la una de la matinada.

Com era d'esperar, aquesta notícia ha generat un gran rebombori al voltant de l'empresari. Tant és així que molts ja han parlat d'una nova i possible infidelitat per part de l'empresari.

No obstant això, tot apunta que es tracta d'un malentès, i l'encarregada d'aclarir què és el que realment va succeir aquell dia ha estat la mateixa Tamara Falcó. Hores després que sortís a la llum aquesta informació, la socialité ha estat vista a la desfilada de Pedro del Hierro a la Setmana de la Moda de Madrid.

Durant la seva presència en aquest esdeveniment, la dona d'Íñigo Onieva no ha tingut cap problema en esvair tots els dubtes dels reporters. "Jo li vaig demanar que, si us plau, no portés premsa al nostre sopar de Sant Valentí perquè el celebràvem amb uns amics", ha començat explicant la marquesa de Griñón.

Després d'aquesta confessió, Tamara Falcó ha explicat amb tot luxe de detalls el motiu pel qual Íñigo Onieva va ser vist sol en un hotel el Dia de Sant Valentí. I és que, tal com ha assegurat la marquesa de Griñón, "es va dedicar 35 minuts a esquivar els reporters que el seguien".

D'aquesta manera, la socialité ha confirmat que, com que no va poder esquivar els reporters, el seu marit va decidir entrar a l'hotel. Establiment del qual, poc després, va sortir de pressa per dirigir-se al restaurant on l'esperava.

A més, Tamara Falcó ha assegurat que després del sopar tots dos van tornar junts a aquest allotjament. No obstant això, no entén com ningú la va veure entrar juntament amb Íñigo Onieva.

"Després vam tornar tots dos... Però no entenc per què no em van veure a mi al cotxe, perquè jo hi era", ha assegurat la marquesa de Griñón, desmentint així els rumors d'infidelitat.