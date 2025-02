Santi Acosta sorprèn amb l'última hora d'Anabel Pantoja i el seu xicot: 'Impactant'

Santi Acosta i els seus companys de ¡De Viernes! han tornat a sorprendre l'audiència. El motiu és que han donat una última hora d'Anabel Pantoja i el seu xicot, David Rodríguez, que està generant molt de rebombori.

I és que han mostrat les imatges més recents dels nuvis, que deixen clar que la tensió és bastant notable entre ells. D'aquí que en aquest programa de Telecinco s'hagi afirmat: “Aquesta impactant seqüència podria ser el reflex de la seva relació”.

Santi Acosta dona l'última informació sobre la situació d'Anabel Pantoja i la seva parella

La investigació per presumptes maltractaments a la seva filla té Anabel Pantoja i David Rodríguez en el focus mediàtic. Fa unes hores, Santi Acosta i els col·laboradors del seu programa van abordar novament l'assumpte, procedint, entre altres coses, a mostrar l'auto de diligències prèvies del cas.

Però, potser, el que més va impactar els espectadors van ser les imatges de la parella, preses després que David tornés a Canàries després d'uns dies a Còrdova. I és que van evidenciar que tot el que està passant els està passant factura: “Podrien ser el retrat de la seva relació quan ningú els veu. Entre ells, només fredor, distància i molta tensió”.

En el vídeo se'ls veu sortint de la casa d'uns amics juntament amb la petita Alma. La veu en off de l'equip de Santi Acosta va exposar: “Quan amb prou feines fa 24 hores que estan junts, ella li diu alguna cosa a ell i aquest respon amb rostre seriós i capcot, i agafa distància de la seva parella. Passos per davant, ell segueix carrer avall, mentre que ella, amb actitud trista, empeny el cotxet del seu nadó fins al cotxe”.

“En arribar, torna a dirigir-se a David, aparentment enfadada, però ell ni tan sols respon. Simplement, va a l'altre costat del vehicle, deixant Anabel sola amb la nena. Recapacita i procedeix a ajudar-la, s'encarrega del cotxet i ella del nadó”.

A això va afegir: “Tots dos sense gairebé mirar-se, evitant no fregar-se i en un ambient carregat de tensió. David, amb certa desgana, recull tot al maleter i torna a aparèixer Anabel en escena”.

En aquest punt, en el programa es va incidir que “de nou, ni un gest d'afecte, ni una mirada còmplice, només, serietat, distància i una tensió que pot tallar-se. Aquesta impactant seqüència podria ser el reflex de la seva relació. Podria ser la realitat que es viu a l'interior de casa seva i no a les xarxes”.

La investigació per presumptes maltractaments

Després que Santi Acosta donés pas a aquestes imatges d'Anabel Pantoja i la seva parella, les reaccions no van trigar a arribar. Així, entre alguns col·laboradors al plató es va intentar treure-li una mica de ferro a l'assumpte. Es va fer dient: “Primer l'ingrés de la nena, després la investigació judicial… han d'estar esgotats”.

No obstant això, els espectadors a les xarxes van ser molt més contundents. Ho van fer amb missatges com aquests: “Això no tira endavant, segur” i “Era previsible”.

Malgrat la situació, Anabel Pantoja ha reprès la seva activitat a les xarxes socials, intentant mostrar una imatge de normalitat. Però el cert és que tot el que està passant els està afectant molt a ella i a la seva parella a tots els nivells. Caldrà esperar per veure com es resol tot finalment i quines conseqüències porta amb si.