Paloma García-Pelayo descobreix una cosa important sobre Anabel Pantoja: 'És tremenda'

Paloma García-Pelayo s'ha referit a l'actitud que mostren Anabel Pantoja i la seva parella David Rodríguez després de conèixer-se que estan sent investigats. La periodista posava sobre la taula com afronten de manera molt diferent l'un i l'altre aquesta complicada situació. Mentre David s'ha mostrat davant els mitjans tranquil i relaxat "la preocupació d'Anabel és tremenda", assegurava la citada periodista.

En un principi Anabel va prendre la decisió de romandre tancada al seu domicili d'Arguineguín després que la seva filla rebés l'alta hospitalària. David, per la seva banda, va voler donar normalitat a la situació.

Si bé no està acostumat als mitjans, el fisioterapeuta va ser el primer a donar explicacions després que la seva petita tornés a casa. A més, va afrontar amb total naturalitat el rebombori sorgit després de conèixer-se la investigació.

Paloma García-Pelayo adverteix de la diferent actitud que mostren Anabel i el seu xicot

Va ser el passat dimecres quan Anabel Pantoja decidia fer un significatiu pas endavant. "La meva vida continua. Intentaré sortir amb la petita, que es calma amb els passejos...", explicava als reporters que l'esperaven des de fa dies a les portes de casa seva.

"Ara intentaré sortir amb la meva nena, anar a la farmàcia, al supermercat...", explicava Anabel sobre els seus plans més immediats alhora que demanava respecte per a ells. Unes declaracions en què la sevillana va deixar a la vista els seus sentiments. L'andalusa no va poder evitar emocionar-se, un gest que demostra com està sent de complicat tot aquest procés per a ella.

Malgrat aquesta aparent tranquil·litat, el cert és que David Rodríguez està començant a assimilar la situació que l'envolta. "Està més nerviós perquè és conscient que està en el focus. Ha sortit aquest matí molt de pressa", explicava Nuria Chavero, reportera de Vamos a ver des d'Arguineguín.

"David no està bé", confirmava rotund Antonio Rossi en el citat programa de Telecinco. "El focus està posat en ell i és un noi de 26 anys. Li ha caigut el món a sobre", aclaria el col·laborador.

La parella afronta aquesta complicada situació d'una manera molt diferent

Els pares de David tornaven a Canàries la passada setmana per donar suport al seu fill. Si bé està intentant sobreposar-se a la situació d'una forma positiva, el cert és que el cordovès s'està veient superat.

García-Pelayo recordava que els pares d'Alma van declarar davant el jutge el passat 27 de gener. "És molt probable que aviat veiem declarar tot l'equip mèdic que ha tractat el cas", assenyalava Carlos Quílez confirmant que no s'arxivarà el cas.

És el Jutjat 4 de San Bartolomé l'encarregat d'investigar les lesions que presentava la petita durant el seu ingrés hospitalari. Mentrestant, la setmana passada es coneixia que Anabel Pantoja i David Rodríguez haurien decidit separar els seus camins enmig del procés judicial.

La parella compta amb diferents equips d'advocats per a la investigació que està en curs. Una decisió controvertida per a alguns, però, pel que sembla, habitual en aquesta mena de successos.