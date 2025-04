Duríssim cop per a María Patiño en el seu dia més important: 'Pocavergonya'

María Patiño s'estrena aquest dimarts com a copresentadora de La familia de la tele a Televisió Espanyola. Un nou i il·lusionant projecte en el qual estarà acompanyada per molts dels seus companys de Sálvame. Amb el que no comptava la gallega és amb el dard enverinat que un vell conegut li ha fet arribar just abans de posar-se davant les càmeres: "Pocavergonya".

Ha estat el paparazzi Miguel Temprano qui, poques hores abans de l'estrena del nou espai de la cadena pública, acusava la periodista de ser una "mala persona". El que va ser col·laborador de Sálvame li recordava a Patiño les imatges que no han vist la llum i que posaran en dubte la reputació de la comunicadora.

"Hem pogut donar imatges teves en estats etílics bestials", començava dient el reporter argumentant que "de tot això hi ha proves". El madrileny, demostrant que no té por a les possibles conseqüències del seu discurs, convidava a María Patiño a anar als jutjats. "Ets una mala persona", insistia visiblement enfadat.

Miguel Temprano deixa caure què passaria si expliqués tot el que sap sobre María Patiño

Temprano preguntava mirant a càmera què havia de fer amb aquests vídeos que té guardats que presumiblement María Patiño desitjaria que no veiessin la llum. "Agafem aquest vídeo i ens posem al mateix nivell que tu?", qüestionava el periodista.

El també fotògraf deixava caure l'abast que tindrien aquestes gravacions en cas que s'emetessin. "Et donem allà on més et fa mal?", tornava a preguntar.

Temprano recordava els problemes d'alimentació i d'addiccions que María Patiño hauria travessat en el passat. Circumstàncies gens agradables que, en cas de conèixer-se, podrien entelar la trajectòria professional de la comunicadora en un dels moments més importants de la seva carrera.

"A cada porc li arriba el seu Sant Martí", sentenciava el youtuber qui va ser acomiadat per La Fábrica de la Tele el 2022. Però si hi ha alguna cosa amb la qual Temprano està molest és amb el fet que part del sou de María Patiño surti dels impostos que ell mateix paga.

Miguel Temprano destapa diverses qüestions sobre María Patiño de les quals fins ara no s'ha parlat

Uns diners que ell preferiria invertir, per exemple, en les seves filles, en roba o en canviar les rodes del seu cotxe. "T'estàs ficant a la boca del llop a força de tocar el nas als altres", apuntava Temprano recordant-li a continuació a Patiño fets del seu passat.

Segons el reporter, María Patiño en aquests moments es troba en una posició "molt dèbil" en passar a presentar un espai a Televisió Espanyola. "Expliquem absolutament tot el que sabem de tu?", insistia Miguel Temprano insinuant que podria parlar també del marit de la presentadora.

Però, lluny de quedar-se aquí, el reporter li preguntava a Patiño si tenia amics, o si sempre ha estat fidel a la seva parella. Preguntes sense resposta que deixen a l'aire qüestions de les quals, almenys fins ara, no s'ha parlat públicament.