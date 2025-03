Rosa Benito emociona a molts amb què ha explicat sobre la seva filla, Chayo Mohedano.

Rosa Benito ha tornat a posar-se en el focus mediàtic. Tot perquè ha aconseguit emocionar nombroses persones amb el que ha explicat sobre la seva filla, Chayo Mohedano.

Exactament, el que ha fet l'exdona d'Amador Mohedano és revelar petites anècdotes de la vida de Rosario. Ho ha fet per enaltir-la tant com a artista com a nivell personal.

Rosa Benito emociona amb el que ha revelat sobre Chayo Mohedano

Rosa Benito fa temps que està allunyada de la televisió, però això no treu que segueixi en el canelobre. Bona mostra d'això és que ara ha tornat a acaparar l'atenció.

Tot perquè ha fet una publicació a xarxes que ha emocionat a tothom, pel que ha explicat sobre Chayo. I és que, entre altres coses, ha relatat situacions de la jove amb la seva tia Rocío Jurado.

L'objectiu de l'excol·laboradora de Sálvame ha estat demostrar l'afecte que la chipionera li tenia a Rosario. I, al mateix temps, destacar aquesta tant a nivell personal com professional.

Ho ha fet compartint un vídeo on es veu la jove cantant per primera vegada a televisió. I juntament amb el mateix ha escrit: “Veient vídeos, no puc deixar de pensar que aquesta va ser la teva primera cançó. La primera vegada que vas pujar a un escenari amb només quatre anys i li vas cantar això a la teva tia (et va menjar a petons)”.

“Després et vas fer una mica més gran i li la vas cantar a Geniales. Només cal sentir les paraules que et diu la teva tieta. Soc la teva més rendida admiradora”.

A això ha afegit: “I és veritat, t'adorava i es veia molt reflectida en tu. La que s'aixeca quan altres es rendeixen. La que no tem començar de nou i seguir endavant”.

Amb aquest missatge ha destacat el talent innat de Chayo des de ben jove i el suport incondicional de Rocío Jurado en la seva carrera artística. Sense oblidar que Rosa Benito ha volgut transmetre a la seva filla que l'admira professionalment i personalment.

La trajectòria de Chayo Mohedano, filla de Rosa Benito

Chayo Mohedano, nascuda el 1979, és filla de Rosa Benito i Amador Mohedano, germà de Rocío Jurado. Des de petita, va estar immersa en un ambient artístic, influenciada per la grandesa de la seva tia. Al llarg dels anys, ella ha forjat el seu propi camí en la música, sempre portant amb si el llegat de la seva família.

És cert que no ho ha tingut fàcil, per ser neboda de 'La més gran', ja que les comparacions són odioses. D'aquí que la seva mare hagi volgut ara animar-la a seguir endavant i ha volgut deixar-li de manifest que és una lluitadora. Sí, que la passió és la seva música i que ha de seguir endavant desenvolupant la seva carrera musical.

Aquest homenatge de Rosa Benito ha ressonat profundament entre els seus seguidors i el públic en general. Sí, recordant la importància de les arrels familiars i com el llegat de Rocío Jurado segueix viu a través de les noves generacions.

En conclusió, l'ex d'Amador ha aconseguit commoure molts en compartir records íntims de la seva filla Chayo Mohedano. Aquestes anècdotes no només ressalten el talent i la perseverança d'aquella, sinó també l'amor i suport que sempre va rebre de la seva família, especialment de la seva tia. Aquest gest de Rosa és un recordatori del poder de la família i com les connexions profundes transcendeixen el temps i l'espai.