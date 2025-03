Raquel Bollo li confessa a Frank Blanco en ple directe l'últim d'Isa Pantoja

L'última emissió de TardeAR ha estat plena de moments sorprenents, però un dels que més ha cridat l'atenció ha estat la confessió de Raquel Bollo a Frank Blanco. En ple directe, la col·laboradora ha parlat sobre Isa Pantoja, aclarint el motiu de la seva absència a la festa que va organitzar Anabel Pantoja a Sevilla.

Aquest esdeveniment va reunir nombrosos rostres coneguts, entre ells Kiko Rivera i la mateixa Raquel, però va cridar l'atenció que Isa no hi fos present. Durant el programa, s'han donat diferents versions sobre el que va passar. I la mare de Manuel Cortés ha volgut tancar la polèmica amb unes declaracions molt contundents.

La polèmica absència d'Isa Pantoja a la reunió d'Anabel

La família Pantoja torna a estar al centre de la controvèrsia. En aquesta ocasió, la raó ha estat una reunió a Sevilla organitzada per Anabel Pantoja. L'objectiu era compartir un moment especial amb amics i éssers estimats perquè veiessin la seva filla, Alma.

Entre els assistents hi van ser Kiko Rivera i Raquel Bollo, però Isa Pantoja va brillar per la seva absència. Això va despertar tot tipus d'especulacions sobre si la seva absència es devia a una possible falta d'invitació o a alguna tensió familiar.

A TardeAR, on Raquel Bollo ha estat col·laborant, el tema no ha trigat a sortir a la llum. Frank Blanco, en el seu paper de presentador, li ha preguntat directament què havia passat amb la dona de Asraf Beno i per què no va ser a la festa. I la sevillana ha volgut aclarir-ho d'una vegada per totes.

Així, ha dit: “Anabel va dir: «Estaré tal dia, el que pugui, que vingui aquest dia al dinar i el que no, que vingui a casa de la meva mare». I cadascú ha fet el que ha pogut o volgut”

Amb aquestes paraules, l'excol·laboradora de Sálvame ha donat a entendre que la invitació estava oberta per a tothom, però que cada persona va decidir lliurement si acudir o no. A més, ha afegit que Anabel va tenir gestos amb alguns afins: “Potser va trucar a la seva cosina perquè anés a veure-la a casa seva, com s'ha pogut veure. I a altres no ho ha fet, el trucar-nos per acudir a veure-la en privat”

No obstant això, aquesta versió ha estat rebatuda per la periodista Paloma Barrientos. Aquesta ha assegurat que Isa hauria manifestat que ningú la va trucar per assistir a aquesta cita.

Raquel Bollo revela com és la seva relació amb Isa Pantoja

Una altra de les preguntes que han sorgit durant el programa ha estat si Raquel Bollo hauria assistit a la festa sabent que Isa Pantoja hi seria. La seva resposta ha estat taxativa i sense embuts: “Jo hauria anat a la reunió”

A la qual cosa ha afegit una mica més. Sí, ha revelat com es porten ara: “Fa temps que no ens saludem, des del primer moment que va passar el que va passar a Supervivientes. Vam deixar de parlar-nos i punt”

Aquestes paraules han deixat clar que el distanciament entre elles segueix sense resoldre's. No obstant això, Raquel ha volgut restar importància al tema i ha aprofitat per tancar les xafarderies sobre l'absència d'Isa a la festa. Així, ha dit: “Ella havia anat dies abans a veure Anabel i la seva filla, per tant, no cal treure les coses de polleguera”