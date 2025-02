Belén Esteban revela el motiu pel qual Rosa Benito va acabar en un psiquiàtric

Belén Esteban ha comentat a Ni que fuéramos l'entrevista que la setmana passada Rosa Benito va concedir a ¡De Viernes!. La tertuliana es va referir a les declaracions que la cunyada de Rocío Jurado va fer sobre un moment molt delicat de la seva vida. Esteban va deixar clar que si va haver de ser ingressada en un centre psiquiàtric va ser "per la vida que va passar amb Amador".

"Que quedi clar", va insistir la col·laboradora. D'aquesta manera, la mare d'Andrea Janeiro va defensar que no va ser el seu pas per Sálvame, el que va motivar que Rosa es veiés obligada a romandre internada en un psiquiàtric.

Uns fets es remunten a l'any 2014, moment en què Rosa Benito i el seu ex, Amador Mohedano, van protagonitzar diverses anades i vingudes. És precisament aquesta situació la que, segons Belén Esteban, va provocar que l'alacantina acabés ingressada en un hospital de salut mental.

Belén Esteban sentencia la raó que va conduir Rosa Benito a ingressar en un psiquiàtric

Anys després, Rosa va explicar a Sálvame Deluxe que va tocar fons: "El meu ingrés va ser voluntari. Li vaig demanar a la doctora que m'ingressés perquè necessitava separar-me de tot. Vaig ingressar l'endemà a les 9:00 del matí".

Segons el seu testimoni, per a Benito "va ser alliberador separar-me de tot. La meva família se'n va anar plorant, però jo em vaig quedar tan bé".

En la recent entrevista que ha concedit a Telecinco, Benito va explicar com va ser el seu ressorgir. L'ex d'Amador Mohedano es va mirar un dia al mirall i es va dir: "Tu que has estat una dona valenta, forta, lluitadora, amb tu podran? Amb tu no pot ningú".

Després d'aquesta reflexió i amb ajuda dels especialistes va trobar la pau i es va reinventar amb nous projectes. "Vaig trobar una psiquiatra que em va fer creure en mi, em va tirar endavant i vaig ressorgir", assegurava.

Més enllà del moment en què Rosa va necessitar ajuda mèdica, Belén Esteban va demostrar que estava d'acord amb Kiko Matamoros, qui va afirmar que sense Sálvame Benito seguiria amb Amador. No obstant això, el col·laborador va voler matisar el fet que, no va ser el programa en si, sinó l'"univers" en què va entrar la cunyada de Rocío Jurado.

Kiko Matamoros explica per què Rosa Benito va trencar amb Amador Mohedano

Matamoros va explicar que a Rosa van començar a arribar-li informacions que fins aleshores ella desconeixia. Entre elles, l'estat dels seus comptes o les seves responsabilitats amb Hisenda "que Amador li va ocultar durant anys", recordava Kiko.

Arran de sortir de Supervivientes, reality que va guanyar en l'edició de l'any 2011, va sortir una nova Rosa que es va afiançar com a personatge. Una situació que, segons el col·laborador, no va saber gestionar i després de la qual Benito es va reivindicar com a dona. Va intentar fer un gir a la seva vida i finalment va provocar la seva separació d'Amador Mohedano, apuntava Matamoros.

Així, segons Belén Esteban i Kiko Matamoros, queda clar que Sálvame no va provocar l'ingrés en un psiquiàtric de Rosa Benito. Tampoc la ruptura del seu matrimoni. El programa de Telecinco va obrir els ulls a la tia de Rocío Carrasco a una realitat que fins aleshores desconeixia.