Màxima tensió a 'Supervivientes' pel que ha succeït amb Pelayo Díaz i Makoke

Aquests dies els participants de la nova edició de Supervivientes han viatjat a Hondures per començar a preparar-se de cara a l'estrena del programa. Estrena que tindrà lloc el pròxim dijous. Això sí, ara s'ha transmès una informació: ha sorgit ja tensió entre els concursants com Pelayo Díaz i Makoke.

Pel que sembla, ells i alguns companys més estan molt molestos per la presència de Terelu Campos en el concurs. Consideren que els perjudica i que no es quedaran de braços plegats.

Tensió a Supervivientes amb Makoke i Pelayo Díaz

La notícia que Terelu Campos s'unirà al repartiment de Supervivientes ha estat una sorpresa per a molts. La presentadora i col·laboradora de televisió, coneguda per la seva àmplia trajectòria en els mitjans, ha decidit embarcar-se en aquesta aventura a Hondures. La seva participació ha generat diverses reaccions, tant entre el públic com entre els seus futurs companys de concurs.

A Ni que fuéramos una testimoni del viatge dels participants ha revelat que, quan les càmeres se'n van anar, ells van deixar de manifest el seu enuig per la presència de la presentadora a l'illa. Segons ha revelat, tenen clar que ella tindrà més beneficis i que segurament comptarà amb un caixet més elevat que cap. I això no els ha agradat.

Pel que sembla, segons el reporter, “es va produir un conclave on es va parlar de Terelu en mals termes. Els concursants es troben molestos amb la seva presència i hi ha tres noms que serien els caps d'aquestes opinions contra la participació d'ella. Senten que ella té privilegis i que lluitaran per millorar els seus caixets: són Álvaro Muñoz Escassi, Pelayo Díaz i Makoke”.

Més conflictes abans de l'inici de Supervivientes

Però aquesta testimoni ha donat una altra informació rellevant al voltant de la partida dels famosos cap a l'illa on es desenvoluparà Supervivientes. Ha explicat que es va produir un xoc d'opinions entre Escassi i l'exdona de Kiko Matamoros. Aquesta li va etzibar: “Calla, que soc tant figura com tu a la cadena de davant”.

Una lluita d'egos, a la qual es va sumar després una altra situació complicada. Pel que sembla, ja a l'avió veient la que els venia a sobre, Pelayo va afirmar: “Sortida d'emergència. Jo baixo, baixo!”

Aquestes tensions prèvies a l'inici de Supervivientes 2025 podrien influir en la dinàmica del programa. El públic estarà atent a com es desenvolupen les relacions entre els concursants i com afecten en el desenvolupament del reality.

Aquests conflictes inicials l'únic que han fet és augmentar l'expectativa per l'estrena del programa. I és que aquest promet viure una de les edicions més emocionants fins a la data. La combinació de personalitats fortes i la incorporació sorpresa de Terelu Campos afegeixen un element d'incertesa que podria traduir-se en alts índexs d'audiència.