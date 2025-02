Amador Mohedano trenca el seu silenci després del relat de Rosa Benito: ‘Perdona'm’

Amador Mohedano ha decidit trencar el seu silenci després de l'entrevista de Rosa Benito a ¡De Viernes!, on va parlar obertament sobre el seu passat i la seva relació amb ell. TardeAR ha revelat les últimes declaracions que ha donat Mohedano en una entrevista, on es va mostrar emocionat en recordar els anys que van compartir. “Perdona'm que tinc la veu entretallada, però no és tos, és sentiment”, va dir, emocionat.

Rosa Benito i Amador Mohedano van estar casats durant més de tres dècades i són pares de quatre fills. No obstant això, la seva relació va arribar a la seva fi el 2013, després d'una greu crisi que Rosa va atribuir a la seva participació en el reality show. Encara que tots dos han seguit camins separats, les declaracions recents de Benito han reobert velles ferides.

L'entrevista de Rosa Benito a ¡De Viernes! va revelar detalls íntims de la seva vida, i també va deixar en evidència la distància emocional que manté amb el seu exmarit. Ara, Amador Mohedano ha decidit respondre a aquestes paraules, mostrant el seu costat més vulnerable. Serà aquest l'inici d'un retrobament entre tots dos o el tancament definitiu?

La dura confessió de Rosa Benito

En la seva entrevista, Rosa Benito va confessar que la crisi definitiva va arribar després del seu pas pel reality d'aventura. “Vaig passar un any molt difícil”, va relatar, assegurant que el seu retorn a Espanya va marcar un abans i un després en el seu matrimoni. A partir d'aleshores, la distància entre ells es va fer insalvable, desembocant en una separació que continua donant de què parlar.

No obstant això, Rosa va evitar aprofundir en el seu vincle amb Amador, deixant clar que no manté contacte amb ell. “Jo tinc la meva vida i ell la seva”, afirmava en l'entrevista, deixant entreveure que prefereix tancar aquest capítol. Les seves declaracions han generat una allau de reaccions, reobrint el debat sobre el seu mediàtic matrimoni i posterior separació.

Malgrat la insistència dels col·laboradors, Rosa es va mostrar taxativa en no voler parlar més sobre el seu exmarit. “No vull parlar més d'aquest senyor perquè ja només és el pare dels meus fills”, sentenciava, mostrant el seu desig de girar full. Malgrat això, les seves declaracions han provocat que Amador Mohedano es pronunciï amb evident emoció i nostàlgia.

Amador Mohedano trenca el seu silenci després de la confessió de Rosa Benito

Després de l'entrevista de Rosa Benito, Amador Mohedano no ha volgut quedar-se callat i TardeAR ha compartit la seva versió. L'exrepresentant de Rocío Jurado ha confessat sentir-se ferit per l'escassa menció que la seva exdona va fer sobre ell en el programa. “M'esperava més d'ella”, va expressar amb evident tristesa, assegurant que encara guarda records inesborrables de la seva vida junts.

Un dels moments que més el va afectar va ser quan Rosa va llençar els seus anells de casada en ple directe televisiu. Aquest gest, carregat de simbolisme, va marcar un punt de no retorn en la seva història i va deixar una empremta profunda en Amador. “Els anells a veure... no m'ho esperava. Plorava...”, va confessar.

“El tema de l'illa, de quan va tornar i tot això... i el que va explicar i Jorge Javier i aquestes coses ella no ho va deixar clar. Això va ser una de les coses que més em van fer mal”, va explicar sobre la seva frustració.

Malgrat el seu dolor pel passat, Amador es va mostrar visiblement commogut en recordar la seva vida amb Rosa. “M'he passat 36 anys casat amb Rosa, el més feliç del món he estat jo”, va confessar, deixant entreveure que encara hi ha emocions no resoltes. Les seves paraules han generat un impacte mediàtic, obrint un nou capítol en la història d'aquesta exparella televisiva.

L'entrevista de Rosa Benito i la posterior reacció d'Amador Mohedano han tornat a col·locar l'exparella en el focus mediàtic. Tots dos han intentat evitar l'enfrontament directe, però les seves declaracions reflecteixen una història encara sense tancar. Hi haurà un nou episodi en aquesta història mediàtica?