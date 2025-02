El fill d'Amador Mohedano i Rosa Benito trenca el seu silenci: 'Que orgullós estic'

Rosa Benito ha tornat a emocionar els seus seguidors després d'haver utilitzat les seves xarxes per compartir un moment molt especial amb el seu petit, Amador Mohedano. Conegut en el món del rap com 'El Mohe', el jove ha demostrat en nombroses ocasions com n'està d'unida a la seva mare. Aquesta vegada, ho ha fet amb un missatge emotiu que ha omplert de felicitat l'exdona d'Amador Mohedano.

L'excol·laboradora de televisió ha volgut compartir amb els seus seguidors la visita d'Amador Mohedano a l'obra de teatre Pensionistas, que ella mateixa protagonitza. Rosa Benito no ha dubtat a obrir el seu cor i recordar un moment que la va marcar profundament. Amb una imatge al costat del seu fill, Rosa Benito ha reviscut l'emoció que va sentir quan ell la va veure actuar per primera vegada.

"Recordo quan vas venir a València i em vas dir en veure l'obra de teatre Pensionistas: 'Mare, que orgullós estic de tu'", ha començat explicant Rosa en la seva publicació. Unes paraules que la van commoure fins al punt de no poder contenir les llàgrimes.

Rosa Benito destapa el missatge emotiu que ha rebut del seu petit, Amador Mohedano

"Vaig plorar d'alegria perquè tu sí que saps el que em va costar aprendre'm el guió. Però vull que sàpigues que jo sí que estic superorgullosa de tu. T'estimo, vida meva", ha afegit emocionada.

Les paraules de Rosa Benito han reflectit el profund amor que sent pel seu petit i la complicitat que existeix entre ells. No és la primera vegada que l'excol·laboradora de Sálvame expressa l'orgull que sent per Amador, qui ha trobat el seu camí en el món de la música.

Aquesta publicació ha desfermat una onada de reaccions a les xarxes. Els seus seguidors no han trigat a aplaudir la relació mare-fill i a destacar l'afecte que els uneix. Per a Rosa, la seva família sempre ha estat un pilar fonamental, i així ho demostra en cadascuna de les seves aparicions públiques.

Rosa Benito demostra que està molt unida a Amador Mohedano

A més del seu amor pel teatre, Rosa Benito segueix molt vinculada a la seva carrera en els mitjans de comunicació. L'artista continua participant en diferents programes, on mostra la seva faceta més propera i sincera. No obstant això, res no l'omple tant com l'amor dels seus fills, especialment d'Amador, qui segueix els seus propis somnis amb determinació.

Sens dubte, aquest gest del seu fill ha estat un gran regal per a l'artista. Una mostra més que, malgrat els moments difícils, l'amor familiar sempre preval.

Rosa Benito continua triomfant al teatre, però el seu major èxit, sens dubte, és l'amor incondicional dels seus. Amb cada pas que fa en la seva carrera, demostra que la passió i l'esforç sempre tenen la seva recompensa.