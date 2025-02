Gir de 180º després de la confessió de María Patiño sobre Rosa Benito: 'Justícia divina'

María Patiño ha analitzat a Ni que fuéramos les declaracions que Rosa Benito va fer la setmana passada a televisió. L'ex d'Amador Mohedano va acudir a ¡De Viernes!, on va trencar el seu silenci després de tres anys apartada dels focus. Patiño qüestionava el discurs de Rosa Benito davant d'una de les frases més destacades de tota la xerrada: "No explicar la veritat d'alguna cosa que és justícia divina sent testimoni directe".

La periodista no va poder evitar referir-se al moment en què la mare de Chayo Mohedano va explicar que per diners va acudir a platós per parlar de la família política. No obstant això, Patiño va voler posar l'accent en el fet que Rosa Benito no va dir la veritat pel que fa a Rocío Carrasco. Segons la presentadora de Ni que fuéramos, l'alacantina va acceptar no poques propostes televisives, no per la contraprestació econòmica, sinó per l'"odi" que té a la seva neboda.

Cal retrocedir en el temps al moment en què Rocío Carrasco va relatar davant les càmeres el calvari que, segons ella, va viure amb el pare dels seus dos fills. Paral·lelament, Rosa Benito va acceptar la invitació de diferents programes, on el que va fer va ser posar-se del costat contrari a la seva neboda.

María Patiño destapa la raó per la qual Rosa Benito va decidir parlar a canvi de diners

Una actitud que ara María Patiño ha volgut recordar. Segons ella, la mateixa Rosa Benito en el seu moment li va explicar el que va viure amb Rocío Carrasco.

Un testimoni que res té a veure amb el que després va narrar a televisió. "Perquè el que la cegava no eren els diners", assegurava la comunicadora. I va afegir: "va ser l'odi a Rocío Carrasco", va matisar referint-se a la seva neboda.

María Patiño no ha callat el que tenia a retreure a la cunyada de Rocío Jurado. "Hi ha coses que no depenen dels diners ni de les circumstàncies", va advertir la presentadora.

Rosa Benito es va referir en la seva recent entrevista de manera indirecta a la seva neboda

"Vaig deixar de creure a Rosa per tot el que em va explicar en privat durant anys respecte a aquesta família. Amb el pas del temps va decidir dir el contrari", va sentenciar.

El cert és que Rosa Benito va concedir una entrevista, la més dura de la seva vida, segons ella mateixa va voler donar a entendre, en la qual va donar diversos titulars. No obstant això, en cap moment va nomenar la filla de Rocío Jurado, encara que sí de manera indirecta.

Rosa va assegurar que, si l'artista seguís entre nosaltres, no hi hauria hagut cap dels conflictes que van venir després de la seva mort el 2006. "Si ella arriba a estar viva, hauria donat un cop de puny a la taula perquè ningú fes res", va sentenciar Benito, sense assenyalar directament a Rocío Carrasco.