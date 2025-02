Manuel Díaz queda en xoc pel que ha descobert sobre l'herència de Paquirri

Manuel Díaz s'ha quedat en xoc pel que ha descobert sobre l'herència de Paquirri. La notícia ha sacsejat el món del toreig. Una nova polèmica ha esclatat al voltant dels estris del llegendari torero.

Dos capots seus han aparegut a la venda a Internet. Un per 1000 euros i l'altre per 4800 euros. Es troben en ciutats diferents: Còrdova i Barbate.

Una de les propietàries ha parlat i ha assegurat que no té relació amb Isabel Pantoja. Ha explicat que el seu pare el va rebre d'un amic, a qui Paquirri l'hi havia regalat. Ara, en morir el seu progenitor, ella ha decidit vendre'l: "No sóc aficionada i no el vull", ha dit al programa 'Tardear'.

TardeAR descobreix novetats sobre l'herència de Paquirri

El descobriment ha revifat la vella disputa entre els Rivera i Pantoja, recordem que la tonadillera no va complir el testament del seu marit. Mai va lliurar els estris de torejar a Fran i Cayetano Rivera.

La lluita legal va ser intensa i els tribunals van fallar a favor dels germans. No obstant això, un dia abans del lliurament, Isabel va denunciar un robatori a la seva finca i va assegurar que s'ho havien emportat tot. Anys més tard, el seu fill Kiko va confessar que els capots i espases estaven guardats a Cantora.

Fran i Cayetano han clamat durant anys per la seva legítima herència però els capots que ara estan a la venda no provenen de Cantora. Almenys un va ser regalat per Paquirri al seu apoderat i aquest, al seu torn, a un amic. La filla d'aquest últim ha intentat que torni a la família i ha explicat que va contactar amb Cayetano.

Va voler lliurar-li'l, però per un malentès no van arribar a recollir-lo: "No es van interessar més", ha revelat. També va intentar parlar amb persones properes a Fran. "Tampoc el va voler", ha afegit.

Manuel Díaz es queda en xoc pel que ha descobert sobre l'herència de Paquirri

Des del plató, Manuel Díaz s'ha mostrat sorprès perquè manté una gran relació amb els seus germans. Manuel Díaz sap el molt que signifiquen aquests records per a ells: "Des d'aquí demano una cosa: que si us plau li ho regali als seus fills", ha dit emocionat. Ha assegurat que si la venedora necessita els diners, ells li'ls donaran: "Un capot del mestre Paquirri no té preu", ha sentenciat.

Mentrestant, la periodista Leticia Requejo ha llançat una altra bomba. Ha afirmat que els estris de Paquirri que van desaparèixer estan ara a Sevilla i es troben a la casa d'una amiga de Pantoja. La tonadillera els hauria traslladat després de deixar Cantora.

El rebombori és enorme i Manuel Díaz continua impactat. La història de l'herència de Paquirri torna a estar al centre de la polèmica. I sembla que encara queda molt per descobrir.