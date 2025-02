Rocío Flores, preocupada per l'última hora de Manuel Bedmar: 'En tota la nit...'

Manuel Bedmar ha alarmat els seus seguidors després de compartir el seu estat de salut a les xarxes socials. El jove, parella de Rocío Flores, ha revelat que porta diversos dies malalt i que no ha pogut sortir del llit. Manuel Bedmar ha preocupat a Rocío Flores després de confessar que: "Em fa mal el cap".

"Així porto des del passat divendres a la nit sense poder sortir del llit", confessava Manuel al seu compte personal. Per demostrar el seu malestar, va acompanyar les seves paraules amb una imatge d'un termòmetre, deixant clar que té febre.

El malestar no es limita a la febre, Manuel també ha explicat que pateix un fort mal de cap. "No estic responent a cap missatge perquè em fa mal el cap en agafar el mòbil. Tan bon punt em trobi una mica millor, em poso al dia", va aclarir en el seu comunicat.

Rocío Flores es preocupa per l'estat de salut de Manuel Bedmar

Aquestes paraules han generat una gran preocupació en el seu cercle proper, especialment en la seva parella, Rocío Flores. La jove, que sempre està pendent del benestar de Manuel, ha deixat clar que la situació també l'ha afectada a ella.

Rocío, molt activa a les xarxes socials, va compartir un missatge que reflecteix la seva inquietud. "Bon dia per als que hàgiu dormit com Roma. Els que no hàgiu aclucat l'ull en tota la nit, benvinguts al club", va escriure Rocío, deixant entreveure que ha passat la nit en vetlla preocupada pel seu xicot.

L'estat de salut de Manuel ha generat reaccions entre els seus seguidors, que li han enviat missatges d'ànim i recuperació ràpida. Mentrestant, Rocío continua pendent d'ell, demostrant una vegada més el fort vincle que els uneix.

Des que Manuel va compartir el seu preocupant estat, les xarxes s'han omplert de comentaris de suport. Molts seguidors han expressat la seva empatia i li han desitjat una ràpida millora.

Manuel Bedmar i Rocío Flores han demostrat que estan més units que mai

Mentre Manuel es recupera, la seva relació amb Rocío es reforça, demostrant que en els moments difícils l'amor i la companyia són fonamentals.

La jove influencer ha rebut també missatges de suport per la seva preocupació, amb molts admiradors destacant la seva entrega i amor cap a la seva parella.

Els seguidors esperen amb ànsia notícies sobre l'evolució de Manuel i confien que aviat pugui reprendre la seva vida amb normalitat. Mentrestant, Rocío Flores continua demostrant la seva lleialtat i preocupació, confirmant que el seu amor per Manuel Bedmar està per sobre de tot.