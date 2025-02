El gest de la reina Sofia amb les víctimes de la DANA que ha confirmat els rumors

La reina Sofia ha protagonitzat aquest dilluns l'única aparició que tenia prevista a l'agenda oficial per a aquesta setmana. La reina Sofia ha viatjat fins a València per assistir a un concert solidari a benefici de les víctimes de la DANA. Un esdeveniment que ha combinat el seu amor per la música amb el seu costat més altruista.

Sobre les 19:30 de la tarda, la reina Sofia ha arribat al Palau de la Música de València. Allà ha estat testimoni d'un concert que reunia milers de persones en suport als damnificats per la catàstrofe.

Amb la seva presència, la mare del rei Felip VI ha mostrat una vegada més el seu suport a les zones afectades. L'ocasió li ha permès gaudir d'una de les seves grans passions, la música, mentre es mantenia ferma en el seu compromís amb els més necessitats.

La reina Sofia està molt compromesa amb les víctimes de la DANA

Per a l'ocasió, i considerant la naturalesa solidària de l'acte, la reina Sofia ha lluït un look sobri i elegant, d'acord amb el caràcter de l'esdeveniment. Aquest gest de l'emèrita és només una mostra més del seu continu suport a les víctimes de la DANA.

Des del fatídic 29 d'octubre, la reina Sofia ha emprès diverses accions per ajudar les persones afectades. La Fundació Reina Sofia, per exemple, va posar a disposició fons d'emergència per proporcionar productes bàsics als damnificats.

A més d'aquesta acció, la reina Sofia ha realitzat altres visites en les últimes setmanes. La setmana passada la reina Sofia es va desplaçar a la seu del Banc d'Aliments de València, a Pobla de Vallbona. En aquesta visita, la reina Sofia va poder conèixer de prop el funcionament d'aquest servei solidari, que ha estat crucial en la distribució d'ajuda en els últims dies.

El gest de la reina Sofia amb les víctimes de la DANA que confirma tots els rumors

L'aparició de la reina a València també ha estat important perquè ha donat l'oportunitat de comprovar el seu estat de salut. Recentment, en un dels esdeveniments als quals va assistir, la reina Sofia va protagonitzar una imatge que va preocupar alguns.

Durant el lliurament del Premi Unió Europa de Patrimoni Cultural a Segòvia, l'emèrita va necessitar ajuda per baixar unes escales. Dues persones de l'organització es van acostar a ella, i la reina es va aferrar a elles per facilitar el descens. Aquest gest va generar preocupació entre aquells que van pensar que la seva salut podria haver-se vist afectada en les últimes setmanes.

No obstant això, també va sorgir la teoria que aquest gest s'havia donat simplement per evitar caigudes, una interpretació que ha cobrat força després de la seva recent aparició a València. El fet que la reina Sofia hagi seguit endavant amb els seus compromisos, com l'esdeveniment d'aquest dilluns, ha servit per desmentir qualsevol rumor sobre la seva salut. Amb aquest gest, l'emèrita ha confirmat que la seva salut està bé i que, com sempre, està disposada a continuar ajudant en tot el que pugui a aquells que més ho necessiten.