María del Monte sorprèn Sonsoles Ónega amb l'última confessió: 'Ho vaig denunciar i…'

Avui Y ahora Sonsoles ha començat amb una revelació impactant. María del Monte, col·laboradora de l'espai, ha sorprès a tothom amb el seu testimoni. María del Monte ha parlat sobre la seva relació amb un dels seus fans que li va escriure una carta i ha confessat que "ho vaig denunciar i vaig portar la carta a la policia".

Tot ha succeït després que Sonsoles Ónega comentés una notícia sobre Miguel Ángel Silvestre. Pel que sembla, una fan l'ha perseguit pels carrers de Granada. La presentadora, sorpresa, ha volgut saber si María del Monte ha viscut alguna cosa similar.

"Jo soc molt propera. Hi va haver una època en què treballava en un programa de ràdio i rebia cartes", ha explicat María del Monte. I és que ha confessat que moltes vegades s'ha sentit molt afalagada, però ha tingut ocasions en què s'ha espantat amb el que ha rebut.

El seu relat ha pres un gir inesperat quan ha recordat una missiva en particular. "Me'n recordo d'una on hi havia un paràgraf que deia: 'Vull galopar amb tu en el cavall de la mort'", ha confessat. El comentari ha deixat sense paraules els presents al plató.

Una de les seves companyes ha reaccionat de seguida: "Que lleig". María del Monte ha coincidit: "A que sí que és lleig. Doncs ho vaig denunciar i vaig portar la carta a la policia".

Les reaccions al plató no s'han fet esperar. La sorpresa ha estat evident en tots els rostres, sobretot en el de Sonsoles Ónega qui no s'esperava un relat així. Però la confessió no ha acabat aquí.

María del Monte ha revelat que no ha estat l'única vegada que ha viscut una experiència desagradable amb un fan. Fa poc, algú la va sorprendre per l'esquena en plena carrer.

María del Monte ha confessat que es va sorprendre perquè va pensar el pitjor, però només volien cridar-la. Així i tot, s'ha endut un gran ensurt.

L'espontaneïtat de María del Monte ha estat un dels punts més comentats del programa. La seva sinceritat ha estat aplaudida per l'audiència. Els seus relats han generat un debat sobre els límits de l'admiració i la seguretat dels personatges públics, sens dubte, un moment inesperat que ha marcat el programa d'avui.