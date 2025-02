Charo Vega ha sorprès a tothom al plató de TardeAR perquè el seu testimoni ha estat impactant ja que ha parlat sobre el seu episodi amb les addiccions. Les seves paraules han commogut l'audiència i amb veu ferma, ha recordat com va caure en aquell món. A més, ha recordat com ha estat Carmina Ordóñez amb ella com a amiga.

Charo ha confessat que tot va començar per culpa d'algú molt proper: "Algú que t'estima t'ho dona", ha declarat. Les seves paraules han deixat sense alè els presents.

També ha explicat com vivia en aquell moment. "Estàs més xerraire, més divertida, tot et sembla bé, t'incita a beure, això és una ruïna", ha sentenciat.

Sorpresa a TardeAR pel que Charo Vega ha revelat sobre Carmina Ordóñez

Enmig d'aquella foscor, Charo ha trobat suport. Ha recordat amb afecte dues persones fonamentals: Carmina Ordóñez i Lolita Flores.

"Elles em cuidaven molt", ha revelat amb emoció i és que gràcies a elles, ha tingut moments d'alleujament enmig del caos. Ningú esperava que Charo Vega s'obrís així i destapés moments del passat sobre la seva relació amb Carmina Ordóñez.

Malgrat el viscut, Charo ha transmès un missatge d'esperança i ha assegurat que es pot sortir d'aquest món. "Si et trobes realment malament, el primer que has de fer és demanar ajuda", ha afirmat amb seguretat. Les seves paraules han calat profundament en el públic.

Charo Vega confessa a TardeAR com va poder sortir del seu passat fosc

La col·laboradora ha narrat el moment clau de la seva recuperació. "Una nit en què jo estava tirada, vaig anar als meus germans i els vaig dir: 'Porteu-me on sigui perquè em moriré'". Aquest instant ha canviat la seva vida, la seva família ha estat clau en la seva recuperació i gràcies al seu suport, ha aconseguit tirar endavant.

Ara, Charo Vega ha confessat que es troba molt bé i ha assegurat que a la seva edat se sent millor que mai. "Tinc la pell perfecta", ha dit amb un gran somriure. Els seus companys han aplaudit la seva fortalesa i l'audiència també ha celebrat les seves paraules.

El seu testimoni ha deixat una empremta a TardeAR, la seva història és un exemple de superació. Charo ha demostrat que, amb ajuda, sempre hi ha sortida. Ningú esperava que Charo Vega s'obrís tant sobre el seu passat i sobre la seva relació tan propera amb Carmina Ordóñez, una cosa que ha agradat a l'audiència.