Tothom al·lucina amb el que han filtrat sobre Carmen Alcayde a 'Supervivientes'

L'univers televisiu està en flames. Una bomba ha esclatat en ple plató de TardeAR, deixant a tots els presents i a l'audiència amb la boca oberta. Les tensions entre els familiars dels concursants de Supervivientes han arribat a un punt crític, i al centre de l'huracà està, una vegada més, Carmen Alcayde.

Tot ha passat fa uns dies, en directe, quan es produeix un cara a cara carregat de tensió entre Elena, mare de Pelayo Díaz, i Pedro, el germà de Carmen Alcayde. El motiu: la polèmica actuació de Carmen a l'última gala del reality. Carmen protagonitzà un dur enfrontament amb tots els seus companys d'illa després d'acusar-los de no auxiliar Montoya quan aquest es troba indisposat.

Pedro Alcayde, molt seriós, surt en defensa de la seva germana i llança unes declaracions que sacsegen el plató: “Són una gent egoista i per a mi estan concursant abans que ser persones. Pelayo no té culpa de la malaltia de Montoya, però el que té és una falta d'humanitat increïble”. Les seves paraules són com un tret directe al cor del concurs.

Es filtra el que ningú sabia sobre el concurs de Carmen Alcayde a Supervivientes

Però la resposta d'Elena no es fa esperar i aviva encara més la polèmica. “La teva germana Carmen està fent teatre a totes hores. Ella està tot el temps cridant al seu Monty, però també ho fa per tenir minuts de televisió”, etziba sense vacil·lar.

Una frase que no només encén els ànims a TardeAR, sinó que desferma un terratrèmol mediàtic que sacseja xarxes i platós per igual. En cas de ser cert, Carmen Alcayde no seria tan amiga de Montoya sinó que s'acostaria a ell per tenir més minuts de càmera dins del programa de televisió.

L'audiència es divideix pel que s'ha filtrat de l'actitud de Carmen Alcayde a Supervivientes

I és que la confessió de la mare de Pelayo reobre una vella ferida: la suposada estratègia de Carmen Alcayde per guanyar protagonisme en pantalla utilitzant la seva proximitat amb Montoya. Durant setmanes, molts col·laboradors han insinuat que la relació entre ambdós no és tan sincera com sembla. Ara, les paraules d'Elena semblen confirmar el que era, fins avui, només una sospita.

L'audiència es divideix: uns l'acusen de manipuladora, altres aplaudeixen la seva valentia i sinceritat. El cert és que Carmen no deixa indiferent a ningú i cada pas que fa a Supervivientes es converteix en tema de conversa nacional.

Està Carmen realment preocupada per Montoya o estem davant d'una nova mestra del show televisiu?