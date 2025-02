Riures amb les paraules de Gonzalo Miró a 'Espejo Público': 'El límit és l'embaràs'

Gonzalo Miró torna a provocar una sonora riallada al plató d'Espejo Público amb un ocurrent comentari relacionat amb un polèmic tema: les infidelitats. "El límit és l'embaràs", ha assegurat entre rialles i amb certa ironia el col·laborador de televisió.

Aquest mateix matí, aquest conegut matinal d'Antena 3 ha dedicat part de la seva emissió a debatre sobre les deslleialtats. Un tema que està de plena actualitat, i tot arran de tota la informació que ha sortit a la llum sobre alguns rostres coneguts del nostre país en els últims dies.

Entre altres coses, s'ha parlat sobre les suposades tècniques que van utilitzar Manu Tenorio a les xarxes socials per lligar, tot i portar anys casat amb Silvia Casas. D'altra banda, també han transcendit els missatges pujats de to que s'intercanviaven Joaquín Sánchez i Claudia Bavel.

Per tot això, durant l'emissió d'aquest matí d'Espejo Público, Gonzalo Miró i la resta dels seus companys han tingut l'oportunitat de compartir les seves opinions al respecte. I per a això, han recreat un suposat escenari: una conversa picant entre dues persones.

No obstant això, el que menys esperava l'audiència d'Antena 3 era el divertit i qüestionable comentari que ha deixat anar Gonzalo Miró en ple directe. "La línia està en l'embaràs", ha assegurat, provocant les rialles dels seus companys.

Gonzalo Miró provoca una sonora riallada a Espejo Público

Durant aquest debat, un dels temes ha estat on es troba el límit entre "infidelitat" o "no infidelitat". I per a l'ocasió, l'organització d'Espejo Público els ha facilitat a Gonzalo Miró i a tots els seus companys uns cartells amb les paraules "sí" i "no".

En aquest moment, un dels col·laboradors d'aquest programa d'Antena 3 ha volgut aprofitar l'ocasió per fer-li una compromesa pregunta a Gonzalo:

"Si tu estàs amb una noia i descobreixes que té missatges amb un altre home amb una conversa com aquesta, pujada de to, tu creus que no és infidelitat?".

"Jo crec que la línia està en l'embaràs", ha assegurat Gonzalo Miró, provocant les rialles de la resta dels seus companys. "Si no hi ha embaràs, no pot haver-hi infidelitat", li ha respost amb sarcasme un dels col·laboradors.

Tal ha estat el rebombori que s'ha format al plató d'Espejo Público que Susanna Griso no ha dubtat a reaccionar a l'ocurrència del periodista. "Ostres!", ha expressat la presentadora, visiblement sorpresa.

A continuació, i després del divertit comentari de Gonzalo Miró, la comunicadora ha anunciat que anaven a conèixer l'opinió dels ciutadans. "Escolta, doncs anem a veure si Espanya pensa igual que tu... Igual tens suports, eh?", ha assegurat Susanna, entre rialles.