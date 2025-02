Ares Teixidó confirma el de Joaquín Sánchez i Susana Saborido: 'Em sembla…'

Durant la seva última aparició pública, la periodista Ares Teixidó ha trencat el seu silenci per confirmar una dada relacionada amb el sonat problema de Joaquín Sánchez i Susana Saborido. "Em sembla injust", ha assegurat la comunicadora.

Aquest dimarts, 25 de febrer, Ares Teixidó ha reaparegut a Barcelona per assistir a un important esdeveniment emmarcat dins del context de les Festes de Santa Eulàlia 2025.

Com era d'esperar, durant el corresponent photocall d'aquest acte, Ares Teixidó no ha tingut cap problema a respondre a totes les qüestions dels seus companys reporters. Entre elles, les relacionades amb l'últim escàndol protagonitzat per Joaquín Sánchez.

Tal com ha transcendit en els últims dies, el matrimoni de l'exjugador de futbol i Susana Saborido podria estar en perill. Una situació que té el seu origen en la filtració d'un compromès xat entre ell i la creadora de contingut per a adults, Claudia Bavel.

En aquesta conversa, es pot llegir com Joaquín Sánchez va intentar quedar amb la influencer a Barcelona en diverses ocasions. Tant és així que, fins i tot, la va convidar a prendre's "una copeta" a l'habitació del seu hotel.

No obstant això, tot apunta que aquestes trobades mai van arribar a produir-se, i prova d'això són alguns dels missatges pujats de to que l'esportista li va escriure a Claudia.

Ara, i amb aquest polèmic tema ressonant amb força, un equip d'Europa Press no ha volgut deixar passar l'ocasió per preguntar-li a Ares Teixidó al respecte. Moment en què la periodista no va tenir cap recança a titllar d'"injusta" aquesta situació.

Ares Teixidó parla alt i clar sobre l'últim escàndol de Joaquín Sánchez i Susana Saborido

Després d'assegurar que "estima" a Joaquín Sánchez i Susana Saborido, Ares Teixidó no s'ho ha pensat dues vegades a l'hora de trencar el seu silenci davant la premsa. I ho ha fet per confirmar tota la veritat respecte als missatges pujats de to entre l'exfutbolista i Claudia Bavel.

"Em sembla injust quan apareix alguna cosa que farà trontollar una relació tan pura com la que ells tenen", ha assegurat la periodista i reportera davant aquesta agència de notícies.

A més, Ares Teixidó ha aconseguit deixar sense paraules els seus companys de professió en confessar-los que coneix perfectament a Claudia Bavel i que és un nom que li agradaria oblidar:

"La conec des de fa molts anys, és un capítol que tinc molt tancat a la meva vida. I poc més et puc dir, quan va començar a sortir el seu nom, vaig dir: «Ostres, aquest nom!». Durant molts anys no vaig dormir per aquest nom".

En els últims dies, s'ha parlat molt de la vida sentimental d'aquesta coneguda creadora de continguts per a adults. De fet, segons s'ha confirmat, la jove ha protagonitzat romanços amb estrelles com Ozuna o Bad Bunny.

A més, tal com ella mateixa ha confessat, també va mantenir una relació amb l'humorista David Guapo. No obstant això, el que no se sabia és que aquesta història d'amor es va produir quan el còmic encara era parella d'Ares Teixidó.

No obstant això, i malgrat el molt que va patir, la periodista ha assegurat que Claudia "no té cap culpa". "És molt injust jutjar una dona, em sembla molt masclista jutjar una dona.[...]Des de la distància, sé que el culpable era la parella que jo tenia en aquell moment", ha afegit.