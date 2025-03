Meghan Markle llança la bomba i posa data al seu retorn: Harry ja ho sabia

Meghan Markle torna a la televisió amb una imatge totalment renovada. La duquessa de Sussex deixa enrere la seva faceta més política i es presenta ara com una experta en cuina i jardineria. La seva nova sèrie, With Love, Meghan, aposta per un enfocament relaxat i familiar, allunyant-se del to polèmic que la va caracteritzar després de la seva sortida de la Família Reial Britànica.

El programa, que s'estrenarà a Netflix dimarts vinent, mostrarà Meghan Markle en la seva vida quotidiana a Califòrnia. Apareixerà cultivant el seu propi hort, cuinant receptes casolanes i aprenent apicultura. Aquest projecte arriba dos anys després del documental Harry & Meghan, en què la parella va exposar les seves diferències amb la monarquia britànica.

Una estratègia per reconstruir la seva imatge: De duquessa rebel a tradwife

El canvi de Meghan Markle ha cridat l'atenció dels experts. Pauline MacLaran, professora de la Royal Holloway University a Londres, creu que aquest nou enfocament l'acosta al moviment tradwife, que defensa el retorn als valors tradicionals de la llar.

Des que va deixar la monarquia, la duquessa de Sussex ha estat una figura controvertida. El seu activisme sobre temes com el racisme i el canvi climàtic va generar divisió d'opinions. Ara, amb la nova sèrie i el rellançament de la seva marca As Ever, pretén distanciar-se d'aquesta imatge i connectar amb un altre tipus d'audiència.

Meghan ha deixat clar que vol centrar-se en l'estil de vida i en productes relacionats amb la cuina i la decoració. La seva nova marca, que reemplaça American Riviera Orchard, oferirà melmelades i utensilis per a la llar.

Un canvi calculat per connectar amb la seva audiència

Segons Finola Kerrigan, professora de màrqueting a la Birmingham Business School, aquest canvi no és casual. Meghan tracta d'"adaptar-se a un món canviant" i presentar-se de manera més accessible. En el retorn a Instagram, Meghan va explicar que la seva nova faceta és una evolució del seu antic blog The Tig, que va tancar en casar-se amb el príncep Harry.

"Si em segueixen des de 2014 amb Tig, saben que sempre m'ha agradat cuinar, el bricolatge i la jardineria", diu en el seu vídeo promocional. Malgrat aquest intent de reinvenció, Meghan Markle continua generant debat. La premsa britànica ha qüestionat el seu canvi de rumb, i alguns l'acusen d'oportunisme.

Segons MacLaran, "fins ara, els seus intents per consolidar la seva imatge fora de la monarquia no han funcionat". Amb With Love, Meghan, la duquessa busca una nova oportunitat per conquerir el públic. Només el temps dirà si aquest canvi l'ajudarà a millorar la seva imatge o si serà vist com un altre intent fallit de reinventar-se.