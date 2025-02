A Gonzalo Miró no el poden aplaudir més pel que ha opinat a 'Espejo Público'

Gonzalo Miró ha tornat a guanyar-se l'aplaudiment dels teleespectadors per l'última opinió que ha compartit al plató d'Espejo Público. El col·laborador de televisió no s'ho ha pensat dues vegades a l'hora de sentenciar una de les últimes i desagradables notícies que s'han publicat en les últimes hores.

Aquest dimarts, 25 de febrer, aquest matinal han dedicat part de la seva emissió del matí a comentar l'últim delicte que s'ha comès al madrileny districte d'Usera.

Tal com ha transcendit en les últimes hores, un home espanyol de 46 anys ha estat detingut per abusar presumptament d'una menor de 14 anys al seu domicili. Va ser la mateixa adolescent la que li va revelar tot el que havia passat a la cap d'estudis del seu institut.

Entre llàgrimes, la jove li va explicar que el seu presumpte agressor era el pare d'una de les seves companyes de classe. Moment en què, segons El Mundo, es va desplegar el protocol d'agressió sexual.

No obstant això, lluny de deixar actuar les autoritats, la família de la menor ha optat per fer justícia pel seu compte. Tant és així que no van dubtar a propinar-li una pallissa al suposat agressor.

Ara, segons l'han informat a Europa Press fonts policials, l'acusat es troba en presó provisional. A més, els familiars de la víctima també han estat detinguts per prendre's la justícia pel seu compte.

Una decisió que, com era d'esperar, ha estat molt qüestionada en les últimes hores. No obstant això, Gonzalo Miró no ha tingut cap problema a assegurar que ha estat una reacció "completament humana", comentari que ha estat molt aplaudit.

Gonzalo Miró es guanya l'aplaudiment de la majoria dels espectadors d'Espejo Público

Durant l'emissió d'aquest matí d'Espejo Público, Gonzalo Miró i els seus companys han tingut l'oportunitat de compartir les seves opinions al respecte. Moment en què el col·laborador de televisió no s'ho ha pensat dues vegades a l'hora de posicionar-se al costat de la família de la víctima:

"No és el més apropiat, però a mi em sembla completament humà... Les imatges que estem veient a qui li fan pena? Que aixequi la mà a qui li faci pena".

Com era d'esperar, l'opinió de Gonzalo Miró ha generat un gran enrenou al plató d'Espejo Público. Tant és així que Susanna Griso ha trencat el seu silenci per respondre a la pregunta que acabava de fer el seu company.

"Pena no, però li podria haver matat perfectament", li ha respost la presentadora del format. En aquest moment, el comunicador ha volgut deixar clara una cosa: "No estem parlant dels altres, sinó de l'afectat".

"Jo ja ho vaig dir aquí un dia[...]hi ha molt poques venjances en aquest sentit. Seria molt humà, no dic ni raonable ni apropiat, però sí humà... Pel que fa al sentiment d'entendre l'estat d'un pare en el moment en què la seva filla li està explicant el que li acaba de contar".

Per això, Gonzalo Miró ha deixat clar que entén perfectament el que ha fet la família de la menor, ja que la majoria de persones en la seva posició faria una cosa "semblant". Una controvertida opinió que ha estat qüestionada per diversos dels seus companys.