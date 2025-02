Jasmine Carrisi, germana de la desapareguda Ylenia Carrisi, ho explica tot: 'No és…'

Jasmine Carrisi, filla del cantant Albano, ha trencat el seu silenci per explicar com ha viscut ella l'absència de la desapareguda Ylenia Carrisi. "No és una cosa que he viscut, encara que a vegades en parlem entre germans", ha assegurat la jove.

Aquest dilluns, 17 de febrer, el portal de notícies Informalia ha publicat l'última i reveladora entrevista que Beatriz Cortázar li ha fet a aquesta jove promesa de la música italiana.

Durant la seva xerrada, Jasmine Carrisi ha parlat, entre altres coses, del seu debut en la indústria amb el seu tema Non adesso. A més, no ha tingut cap problema a pronunciar-se sobre diversos aspectes relacionats amb el seu nucli familiar.

No obstant això, i com era d'esperar, les declaracions que més han cridat l'atenció han estat les relacionades amb la seva germana Ylenia Carrisi. Va ser per Cap d'Any de 1993 quan la filla dels cantants Al Bano i Romina Power va desaparèixer amb tan sols 23 anys.

Durant tot aquest temps, ambdós han viscut en una angúnia constant al no saber què és el que realment va passar amb la seva filla. No obstant això, aquest problema familiar va separar els seus camins i l'artista es va casar amb Loredana Lecciso, mare de Jasmine Carrisi. Encara que el seu matrimoni també es va trencar.

Ara, aquesta jove promesa de 24 anys ha trencat el seu silenci per revelar com ha viscut ella, la desaparició de la seva germana Ylenia Carrisi. "No és una cosa que he viscut", ha assegurat la cantant.

Jasmine Carrisi revela la veritat sobre la desapareguda Ylenia Carrisi

Durant aquesta entrevista, Beatriz Cortázar ha aprofitat l'ocasió per preguntar-li a Jasmine Carrisi per la seva germana, la desapareguda Ylenia Carrisi. Tant és així que no ha tingut cap problema a preguntar-li si se'n parla "a casa".

Una qüestió que la cantant no ha tingut cap problema a aclarir: "No. Realment no és una cosa que he viscut i, encara que a vegades en parlem entre germans, perquè no és un tema tabú, tampoc és recurrent".

A més, Jasmine Carrisi no ha tingut cap problema a pronunciar-se sobre la separació dels seus pares. Una ruptura que té el seu origen en la tornada als escenaris d'Al Bano i Romina Power després d'anys distanciats:

"El més dur d'aquells moments va ser l'assetjament dels mitjans i tot el que es comentava en tants articles i programes. Entenc que els de fora ho veuen com un entreteniment, però per a mi va ser molt dur viure aquesta atenció mediàtica tan potent".

D'altra banda, Jasmine Carrisi també ha aclarit que mai va viure "com una cosa negativa la tornada dels dos als escenaris". "Vaig compartir molts moments amb ells, ja que els vaig acompanyar a alguns concerts", ha afegit a continuació.

Finalment, la germana de Ylenia Carrisi ha deixat clar que els seus "pares avui tenen una relació molt pacífica". "Encara que són dues persones molt diferents, saben portar-se i entendre's bé", ha sentenciat l'artista.