Qui és Carles, el primer amor de Susanna Griso abans d'Íñigo Afán de Rivera

Les separacions en el món de l'espectacle no deixen de sorprendre, i en aquest inici de 2025 se suma una nova ruptura a la llista. Susanna Griso, una de les presentadores més reconegudes de la televisió, ha posat fi a la seva relació amb l'empresari Íñigo Afán de Rivera.

La notícia va ser avançada per la revista ¡Hola!, encara que la periodista va acabar confirmant-la en el seu propi programa, Espejo Público. Davant la pregunta de la seva companya Gema López, Griso no va esquivar el tema i va respondre: "No hi ha res a amagar. Ho confirmo".

Qui és Carles, el primer amor de Susanna Griso

Tanmateix, més enllà d'aquest romanç que ja és història, la vida sentimental de la presentadora ha estat marcada pel seu llarg matrimoni. Estem parlant de Carles Torras, l'home amb qui va compartir més de dues dècades i va formar una família.

Abans de la seva relació amb Afán de Rivera, Susanna Griso va viure un matrimoni de 23 anys amb l'empresari Carles Torras. La seva història d'amor va ser una de les més sòlides del panorama mediàtic fins que el 2020 van decidir prendre camins separats.

Durant el seu matrimoni, la parella va formar una família nombrosa, tenint dos fills biològics, Jan i Mireia, i adoptant la petita Dorcette el 2018. A més, Griso ha estat mare d'acollida d'un jove ghanès anomenat Koudus, a qui va rebre a casa seva fa cinc anys.

Malgrat la separació, la relació entre ambdós sempre s'ha mantingut en bons termes, sobretot pel benestar dels seus fills. La presentadora ha parlat en diverses ocasions de la seva faceta com a mare i de l'orgull que sent per cadascun dels seus petits.

Susanna Griso i la seva història d'amor

En una entrevista a El Hormiguero, va parlar del tema sense mencionar el seu nom directament: "El vaig conèixer a Catalunya Ràdio. Ell va entrar amb un casc i unes camperes i em va agradar. Vaig dir que a aquest noi l'havia de conèixer", va començar la presentadora.

"Vam començar a quedar i no coincidíem en res, ni gustos en literatura, cuina, música...", va explicar. Encara que els seus interessos eren completament diferents, alguna cosa els devia unir, ja que van continuar veient-se i finalment van compartir 23 anys junts.

Amb la seva recent ruptura d'Íñigo Afán de Rivera, Susanna Griso torna a estar en una etapa de canvis. Tanmateix, amb la mateixa determinació que sempre l'ha caracteritzada, la catalana està centrada en la seva família i la seva carrera professional.