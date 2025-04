Revolució pel que Belén Rodríguez ha destapat sobre Gloria Camila: 'Té molt…'

Una autèntica tempesta mediàtica s'ha desfermat a TardeAR arran de les impactants declaracions de Belén Rodríguez sobre la tensa relació entre Gloria Camila Ortega i Ana María Aldón. Tot va començar després que Gloria Camila concedís una sincera entrevista al programa ¡De Viernes!, on va abordar el seu distanciament amb Ana María Aldón. I és que Belén Rodríguez va confessar la veritat d'aquest distanciament de Gloria Camila amb la que fos la seva madrastra: "Té molt rancor".

Gloria Camila va insinuar que Ana María no els donava el mateix lloc a ella que el que ella sí que atorgava a Aldón per ser la mare del benjamí de la família. Unes paraules que no van trigar a generar una profunda molèstia en Ana María, qui no va dubtar a respondre des del plató del programa Fiesta.

Visiblement dolguda, Aldón va afirmar: "Jo no he humiliat ningú. He sentit humiliació quan se'm va qüestionar la paternitat del meu fill", deixant entreveure que les ferides emocionals amb la família Ortega segueixen obertes.

Belén Rodríguez destapa la gran veritat sobre Gloria Camila Ortega

Aquestes declaracions van provocar un encès debat a TardeAR, on Belén Rodríguez va prendre la paraula per fer una de les confessions més contundents fins ara sobre Gloria Camila. "Gloria té molt rancor", va declarar sense titubejar.

"Vaig trobar a faltar que agraís a Ana María el temps que va estar amb el seu pare incondicionalment, tant durant l'accident com quan va ingressar a la presó. Que per a Ana María tampoc va ser fàcil. I va cuidar el seu pare incondicionalment", va sentenciar la col·laboradora, visiblement crítica amb la filla d'Ortega Cano.

Belén Rodríguez desvela la veritat del distanciament de Gloria Camila amb Ana María Aldón

El presentador del programa, Frank Blanco, no va dubtar a preguntar: "I a què es deu?", buscant entendre l'origen d'aquest suposat rancor. La resposta de Belén va ser clara: "Al mal rotllo". Segons van revelar al plató, l'arrel del conflicte podria situar-se en la participació d'Ana María a Supervivientes, una cosa que, segons els col·laboradors, Gloria Camila mai va arribar a perdonar.

L'anàlisi de Rodríguez ha aconseguit revolucionar el programa i, una vegada més, posar el focus sobre les tensions familiars que envolten els Ortega. La tensió, lluny de dissipar-se, sembla anar en augment, deixant a l'aire una pregunta inevitable: Serà possible una reconciliació entre Gloria Camila Ortega i l'ex del seu pare?

Per ara, el silenci de Gloria després de les paraules de Belén Rodríguez només alimenta l'expectació.