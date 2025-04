La important petició de Kiko Rivera i Irene Rosales per Setmana Santa: 'Doneu-nos…'

En Setmana Santa, una de les dates més assenyalades per a milers de creients, Kiko Rivera i Irene Rosales han volgut compartir amb els seus seguidors un testimoni de fe. La parella, que no ha deixat de mostrar la seva proximitat amb els seus seguidors a través de xarxes, ha viscut intensament aquesta setmana tan especial, acudint a diferents processons a Sevilla. Irene i Kiko han gaudit juntament amb les seves filles, en un ambient marcat per l'emoció on han tingut una petició: "Doneu-nos salut".

Durant aquests dies, s'ha pogut veure Irene i Kiko completament entregats a la vivència espiritual de la Setmana Santa. La parella ha participat activament en les processons i deixant clar que la fe ocupa un lloc molt important en les seves vides.

Va ser precisament el passat dilluns quan Irene Rosales sorprenia els seus seguidors en compartir a les seves xarxes un missatge que va sembrar certa incertesa, però també il·lusió als seus milers de seguidors. "No teníem previst res per avui, però els plans així molen més", va escriure Irene Rosales. Aquestes paraules, misterioses en un primer moment, van despertar la curiositat dels seus seguidors, que no van trigar a especular sobre a què es referia.

Irene Rosales i Kiko Rivera s'uneixen en Setmana Santa per acudir a les processons

Hores més tard, el misteri es resolia quan Irene compartia imatges des d'una processó en ple cor de Sevilla.

Allà es trobava juntament amb Kiko Rivera i les seves filles, gaudint del pas d'un dels trons més emblemàtics. El gest no va passar desapercebut, i els comentaris d'afecte no van trigar a inundar les seves publicacions.

La important petició de Kiko Rivera i Irene Rosales per a la seva família en Setmana Santa

Per la seva banda, Kiko Rivera també va voler sumar-se a aquesta mostra pública de devoció. Ho va fer amb una imatge que no va deixar indiferent a ningú: una fotografia de Crist acompanyada d'un missatge ple de significat: "Doneu-nos salut".

Una petició tan profunda, que reflecteix el moment vital que travessa Kiko Rivera, centrat en la seva família i en els petits grans detalls que la vida ofereix.

Amb aquesta petició, Kiko no només va mostrar la seva fe, sinó també l'amor incondicional que sent per la seva família. El DJ ha deixat veure que, per damunt de tot, el que més desitja és salut per als seus. Un missatge que ha tocat el cor de molts i que ha estat aplaudit per milers de seguidors que valoren aquesta faceta més íntima i espiritual de l'artista.