Felicitat per la notícia de José María Almoguera i María 'La Jerezana': 'Els nens…'

La vida somriu a José María Almoguera, després de mesos de tensió, el jove ha recuperat una de les relacions més importants de la seva vida: la de la seva mare, Carmen Borrego. Una reconciliació que no només ha omplert d'esperança la família Campos, sinó també a María ‘La Jerezana’. I és que tots s'han alegrat per la reacció de María al missatge emotiu d'Almoguera, on va confessar que: "Els nens comencen per estimar els seus pares".

La ruptura entre mare i fill es va produir en un dels moments més delicats: durant l'embaràs de Paola Olmedo. En aquell moment, Carmen Borrego es va assabentar per la premsa del sexe del nadó i no va ser convidada a la baby shower, cosa que va provocar un profund dolor en la col·laboradora. Tot i que va expressar el seu desig que tot se solucionés amb el naixement del seu net, la reconciliació va trigar més del que s'esperava.

Les ferides es van obrir encara més durant la participació de Borrego a Supervivientes, quan José María Almoguera va decidir trencar el seu silenci on va anunciar la seva separació i va culpar la seva mare. No obstant això, el destí tenia altres plans.

José María Almoguera va fer un canvi quan va conèixer María 'La Jerezana'

La participació de José María a Gran Hermano VIP va suposar un punt d'inflexió, on el jove va conèixer María 'La Jerezana'. Tot i que els rumors d'una reconciliació van començar a sonar durant el reality, el veritable retrobament es va produir a la seva sortida, amb Carmen esperant-lo al plató entre llàgrimes.

"Després d'una abraçada es parla molt millor que en fred", va confessar José María Almoguera emocionat al programa Vamos a ver, confirmant que havien decidit anar a poc a poc. I així ha estat.

María 'La Jerezana' reacciona al missatge emotiu de José María Almoguera

L'últim gest de José María no deixa lloc a dubtes: una fotografia al costat de la seva mare, mirant-se als ulls, acompanyada d'una profunda frase que parla del perdó. "Els nens comencen per estimar els seus pares. Quan ja han crescut, els jutgen i algunes vegades, fins i tot els perdonen", va escriure José María Almoguera.

María ‘La Jerezana’, testimoni i suport incondicional de tot aquest procés, no ha trigat a reaccionar. Amb diverses emoticones amb cors als ulls ha deixat clar que celebra aquest renaixement familiar.

José María i María travessen un dels seus millors moments, convençuts que la base de tot és la família. Ara, més units que mai, viuen amb màxima felicitat una nova etapa on el perdó, l'amor i la reconciliació són els veritables protagonistes.