Gran sorpresa amb el que Belén Esteban ha destapat sobre María Patiño en directe

El programa d'avui de Ni que fuéramos ha començat d'una manera completament inusual. Els espectadors han quedat bocabadats quan han vist que no era María Patiño qui apareixia al capdavant de l'espai, sinó Belén Esteban. Una imatge que ningú s'esperava i que ha generat un gran enrenou a les xarxes socials.

Només començar el programa, Belén Esteban ha pres la paraula per aclarir la situació. "Bona tarda, desgraciadament la grip ha colpejat seriosament el nostre programa", ha començat explicant Belén Esteban.

"Especialment en direcció i a la nostra presentadora, María Patiño. Per això, seré jo qui conduirà aquest programa i Javi de Hoyos serà qui el dirigirà", ha afegit Belén. La col·laboradora ha destapat així que ni María Patiño ni el director del programa, David Valldeperas, han pogut assistir a causa de problemes de salut.

Gran sorpresa amb el que Belén Esteban ha destapat sobre María Patiño en ple directe

L'anunci ha deixat atònits els col·laboradors i el públic. A les xarxes socials, els seguidors del programa han expressat la seva sorpresa i han començat a enviar missatges de suport als afectats per la grip. Al canal de YouTube de Canal Quickie, els comentaris no han trigat a omplir-se de bons desitjos per a María Patiño i David Valldeperas, esperant la seva recuperació ràpida.

Però la sorpresa no ha acabat aquí. Belén Esteban, entre rialles, ha llançat una advertència als seus companys Kiko Matamoros i Kiko Hernández: "Espero que els meus Kikos es portin bé"

"Abans de començar ja m'estaven provocant per riure i jo ho passo fatal", ha tancat Belén Esteban el seu discurs d'obertura de l'espai televisiu. Amb aquesta confessió, Belén ha desfermat les rialles al plató i també a les llars dels espectadors.

Belén Esteban pren el comandament del programa després de substituir María Patiño

Aquest gir inesperat en la conducció del programa ha donat un aire diferent de l'emissió d'avui. L'audiència ha gaudit d'un programa ple d'espontaneïtat i bon humor, malgrat les circumstàncies.

Mentrestant, els seguidors de Ni que fuéramos continuen pendents de l'evolució de María Patiño, esperant que aviat pugui reincorporar-se al seu lloc.

Per ara, Belén Esteban ha demostrat que pot prendre les regnes del programa sense problema, mantenint el ritme i l'energia característics del format. Una emissió que, sens dubte, ha quedat per al record de tots els seguidors del programa.