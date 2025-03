Escàndol a 'Supervivientes' per culpa de Belén Esteban: 'Jo t'ho confirmo'

Belén Esteban ha deixat anar una informació sobre Terelu Campos que demostra els privilegis amb què compta a Supervivientes. Segons l'ex de Jesulín de Ubrique, Terelu va posar com a condició per viatjar a Cayo Cochinos que no se li prohibís el tabac. Un hàbit gens saludable que ella continua mantenint i que no està permès a la resta de concursants del reality de Telecinco.

"Jo t'ho dic, ella fuma. Encara que diguin que no, jo t'ho confirmo perquè m'ho han dit. Li han donat tabac", assegurava a Ni que fuéramos Belén Esteban.

La tertuliana, sense voler dir qui era la seva font en directe, sí que va revelar la identitat d'aquesta persona a Kiko Matamoros durant una pausa publicitària.

Belén Esteban destapa un dels privilegis que Supervivientes ha concedit a Terelu

Aquesta situació demostra que, mentre Makoke, Álvaro Muñoz Escassi i Pelayo Díaz desafiaran la fam, la climatologia extrema i les proves físiques, Terelu ha negociat una estada molt més còmoda.

Així, la gran de les germanes Campos no se sotmetrà a les mateixes condicions que la resta de concursants. El seu paper a Supervivientes està enfocat a dinamitzar la convivència i generar espectacle en els primers dies. Enganxar l'audiència abans que torni a Espanya per a l'estrena de l'obra teatral prevista per al 26 d'abril a Valladolid.

Per tant, les paraules d'Esteban confirmen que la participació de la filla de María Teresa Campos serà limitada tant en temps com en esforç. La tertuliana s'assegurarà el protagonisme sense necessitat de lluitar per la supervivència real.

Ja es va referir a aquest tema Kiko Matamoros fa uns dies. El company de Belén Esteban a Ni que fuéramos va destapar en directe el rol privilegiat de Terelu en el reality.

"El seu paper és més important dels que qualsevol que hi serà. Jugarà un paper per dinamitzar allò, donar-li cert pes de sortida", sentenciava Matamoros deixant entreveure que Terelu Campos partia amb avantatge.

Terelu Campos podrà abandonar Supervivientes quan ella consideri

Tot i així, la que va ser concursant de Mira quién baila ja ha tingut ocasió de viure moments complicats a Supervivientes. Malgrat portar pocs dies a Hondures, la mare d'Alejandra Rubio ha sentit en primera persona les conseqüències d'un temporal que fins i tot ha paralitzat l'activitat del concurs.

A més, també ha protagonitzat problemes amb els seus companys i alguna discussió amb Makoke. Diferents circumstàncies que l'han alterat i que compliquen l'objectiu de superar els 21 dies que va estar la seva germana Carmen Borrego fa un any.

El cert és que Campos podrà posar fi a la seva aventura a Supervivientes 2025 quan consideri. Una decisió després de la qual tampoc haurà d'assumir cap penalització per part de la productora del format. Un altre privilegi més a afegir i que mostra la diferència que hi ha entre Terelu i la resta de concursants.