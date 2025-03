La reialesa d'Europa se'n va de casament: La princesa Helena diu el 'sí, vull'

La princesa Helena d'Orleans, filla del príncep Carlos Luis d'Orleans i la princesa Iléana, ha fet un pas important en la seva vida personal. Ha anunciat el seu compromís amb Francisco Sottomayor Quinta, pilot de TAP Air Portugal. Aquest emocionant moment va arribar durant un viatge al Brasil.

En aquest viatge, el pilot portuguès li va proposar matrimoni amb un anell espectacular dissenyat per Laurent de Chavagnac. La peça de joieria destaca per una maragda central envoltada de diamants i safirs. A més, té un valor sentimental especial, ja que Laurent és també el padrí de la princesa.

El pare d'Helena dona la seva benedicció al compromís

El compromís ha estat confirmat pel mateix pare de la princesa, el duc de Chartres, qui és net d'Henri d'Orléans, comte de París. La notícia va ser revelada inicialment pel Diario da Realeza, dirigit pel periodista portuguès Alberto Miranda, difonent-se ràpidament per tota la premsa europea. S'ha confirmat que el casament està programat per al juny de 2026, si bé encara no s'ha definit el lloc exacte.

El duc de Chartres va expressar la seva felicitat pel compromís de la seva filla amb Francisco Sottomayor Quinta, un jove al qual coneix fa un any. "És un jove amable, religiós, amb valors autèntics i amb els peus a terra. M'alegro molt per la meva filla", va comentar el duc, qui també va destacar que Helena gaudeix molt de la seva vida a Lisboa, una ciutat que considera "dolça i senzilla alhora".

Pròximament, la família de la princesa es reunirà amb els pares de Francisco per començar els preparatius del casament. Serà en una trobada que se celebrarà a la casa de la seva cosina, la reina Elisabeth Martorell d'Orleans. L'esdeveniment promet ser una trobada íntima i significativa per a ambdues famílies, que fa temps que esperen aquest moment d'unió.

Un debut reial a París i un casament en porta

La princesa Helena, que va debutar a París fa només dos anys a la famosa festa de Le Bal, està ara al centre d'atenció per aquest compromís tan esperat. En aquella ocasió, la princesa va inaugurar el ball amb el seu pare, acompanyada del seu germà gran, el príncep Philippe, i altres membres de la reialesa. La notícia del seu casament ha emocionat a molts i el compromís d'Helena ha reforçat la seva posició dins de la Casa d'Orleans.

Aquest pròxim enllaç no només marcarà un punt d'inflexió en la vida de la princesa, sinó també en la història de la família reial en una nova etapa d'unió i amor. Mentre els detalls del casament continuen sent planificats, el cert és que la reialesa europea està ansiosa per aquest gran esdeveniment que reunirà figures de tot el continent.