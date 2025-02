El rei Carles i la reina Camil·la sorprenen amb la decisió a dies del seu aniversari

El rei Carles i la reina Camil·la han decidit passar el seu 20è aniversari de noces treballant. Res de celebracions ni sopars romàntics. La parella reial estarà a Itàlia en plena visita d'Estat, complint amb una agenda oficial plena de compromisos.

El viatge inclourà una trobada amb el papa Francesc al Vaticà. Mentrestant, el monarca seguirà amb el seu tractament contra el càncer sense alterar la seva agenda.

Malgrat el seu estat de salut, Carles continua sent un dels membres més actius de la família reial. Durant les seves gires, és capaç de complir fins a vuit compromisos en un sol dia.

El rei Carles no vol festes

Carles i Camil·la es van casar el 9 d'abril de 2005 al Guildhall de Windsor. La recepció va tenir lloc al castell de Windsor. Ara, vint anys després, el seu aniversari passarà desapercebut en l'agenda reial.

Fonts properes al palau asseguren que no hi haurà celebracions públiques. L'atapeïda agenda del rei i la reina a Itàlia no deixa espai per commemorar la data. Si la parella decideix marcar el moment, ho farà de manera privada i sense esdeveniments oficials.

El rei i la reina sempre han estat reconeguts pel seu compromís amb la monarquia. Per això, ningú espera que canviïn el seu itinerari per una ocasió personal.

Itàlia, una destinació clau per a la monarquia britànica

Carles i Camil·la han reprès les seves gires internacionals després de l'èxit de la seva visita a Austràlia i Samoa el 2024. Ara, Itàlia s'afegeix a la seva llista de destinacions estratègiques.

Si bé l'itinerari exacte encara no ha estat revelat, s'espera que visitin Roma, coneguda com la 'Ciutat Eterna'. També tindran una audiència amb el papa Francesc al Vaticà.

Itàlia serà el tercer país europeu que visiten junts des de la coronació de Carles. El 2023, van recórrer França i Alemanya en viatges que van ser considerats èxits diplomàtics i comercials. Després del seu pas per Berlín i Hamburg, un funcionari del govern britànic va assegurar que la gira va ajudar a millorar les relacions bilaterals i va facilitar acords en comerç, defensa i política exterior.

Una relació marcada per la història

El matrimoni del rei i la reina ha estat ple de moments històrics. Tots dos, divorciats en el passat, van contreure matrimoni en una cerimònia civil el 2005. El casament es va haver de posposar una setmana per la mort del papa Joan Pau II.

Carles ha visitat Itàlia en nombroses ocasions. El 2009, ell i Camil·la es van reunir amb el papa Benet XVI. El 2017, van tornar al Vaticà per a una trobada amb el papa Francesc. Ara, amb una nova reunió en agenda, el monarca reforça el seu vincle amb la Santa Seu.

Nous viatges a l'horitzó per al 2025

El Daily Mail va revelar que el rei i la reina seguiran amb la seva agenda internacional el 2025. Malgrat que encara no hi ha confirmació oficial, s'especula que podrien visitar l'Índia, el Pakistan i Bangladesh.

El que sí està descartat és un viatge al Canadà. Com que el país celebrarà eleccions generals el 2025, una visita de la monarquia no està en els plans.

Carles i Camil·la han passat aniversaris anteriors de manera discreta. El 2024, van celebrar el seu 19è aniversari a Balmoral, Escòcia i el 2021, el seu 16è aniversari va coincidir amb la mort del príncep Felip.

Aquest any no serà diferent: el seu compromís amb la monarquia segueix intacte. En lloc de celebracions, el treball i la diplomàcia seran la seva prioritat.