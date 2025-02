Harry i Meghan Markle: els dubtes continuen i hi ha noves informacions d'última hora

Netflix ha aclarit la seva postura sobre el seu contracte amb el príncep Harry i Meghan Markle després de tots els rumors. POLO, la sèrie documental de Harry sobre el món del polo ha estat un fracàs. Malgrat això, la plataforma de streaming insisteix que continua apostant per la parella i els seus futurs projectes.

Bela Bajaria, directora de contingut de Netflix, va afirmar que la companyia està "entusiasmada" amb el que està per venir. No obstant això, el Daily Mail assenyala que en la recent presentació d'estrenes per al 2025, no hi va haver cap menció a Meghan i Harry. Tampoc als seus pròxims llançaments, cosa que ha avivat les especulacions sobre el seu futur a la plataforma.

Un documental que no va funcionar i la manca de promoció

El documental POLO va ser rebut amb crítiques negatives i descrit com "avorrit" per alguns experts. A més, les xifres d'audiència van ser decebedores. El que més va cridar l'atenció va ser la manca de promoció per part de Harry i Meghan. Això va generar dubtes sobre el seu compromís amb Netflix i sobre l'estat del seu milionari acord.

Malgrat això, Netflix continua endavant amb nous projectes de la parella. Bajaria va destacar especialment With Love, Meghan, un programa de cuina i estil de vida que la duquessa de Sussex protagonitzarà. Segons l'executiva, el show mostrarà la vida a Califòrnia i oferirà consells senzills i pràctics.

Nous projectes per a Meghan, però sense confirmació d'estrena

Un altre dels projectes en què Meghan està involucrada és l'adaptació cinematogràfica de la novel·la Meet Me at the Lake, un bestseller de Carley Fortune. Encara que la duquessa té els drets del llibre i Netflix està interessat a portar-lo a la pantalla, el projecte continua en desenvolupament i encara no ha estat aprovat per a producció.

Bajaria va assegurar que la plataforma continua entusiasmada amb els Sussex i amb el que està per venir. No obstant això, el Daily Mail va destacar que en la presentació oficial d'estrenes per al 2025 no es va esmentar cap dels seus projectes. Tampoc apareixen en el fullet promocional de Netflix, on es destaquen les grans apostes de la companyia per a aquest any.

Bromes en la presentació de Netflix

Durant l'esdeveniment Next on Netflix Preview 2025, el comediant John Mulaney va aprofitar l'ocasió per fer una broma sobre els Sussex. En to irònic, va assenyalar que el seu nou programa és un experiment arriscat i va afegir que "no s'ha donat tant de diners a algú sense un pla des de Harry i Meghan".

El seu comentari va desfermar rialles entre els assistents, inclosos els alts executius de Netflix. La broma va deixar en evidència la percepció que l'acord amb la parella no ha donat els resultats esperats.

Netflix insisteix en el seu suport, però els dubtes continuen

Malgrat el fracàs de POLO i de l'absència de Meghan i Harry, Bajaria insisteix que Netflix continua apostant per ells. La companyia espera que els seus pròxims projectes tinguin una millor acollida i generin l'impacte que no van aconseguir amb els seus treballs anteriors.

Per ara, Harry i Meghan continuen lligats a la plataforma amb el seu milionari contracte, però el futur de la seva relació amb Netflix és incert. Si els seus pròxims estrenes no funcionen, l'acord que van signar per 80 milions de lliures podria estar en perill.