Tom Parker se la juga i destapa el secret privat de la seva mare, la reina Camil·la

Tom Parker, fill de la reina Camil·la, ha trencat la discreció habitual de la família reial britànica per donar a conèixer una dada que té a veure amb la seva mare. El crític culinari ha destapat que la seva mare compta amb un mòbil que dista molt de ser un model d'última generació. Malgrat els actuals avenços en telefonia, la dona de Carles III compta amb un model antic de Nokia que a més li impedeix tenir aplicacions com WhatsApp.

Aquest fet ha provocat que Camil·la no pugui estar present en cap grup de missatgeria, tal com aclaria Parker Bowles. Una decisió de la reina Camil·la, qui no sembla ser molt afí a les noves tecnologies.

“Tenim un grup de WhatsApp en el qual estan els meus fills, la meva germana i els meus cosins", explicava Tom a la revista Woman & Home. I afegia: "Però la meva mare encara fa servir un telèfon Nokia antic, així que no hi pot accedir”.

Tom Parker destapa una dada sobre la vida privada de la seva mare

L'escriptor confessava aleshores que no li resultava gens fàcil contactar amb la seva mare a causa de les seves obligacions. De fet, reconeixia que en nombroses ocasions és a través dels mitjans de comunicació com s'assabenta d'on és.

Tom Parker deixava caure que la raó per la qual la seva mare no compta amb un dispositiu més modern es deu a raons de "seguretat". Cal recordar que el 1989 Camil·la es va veure embolicada en una polèmica en filtrar-se una conversa íntima que va mantenir amb l'aleshores príncep Carles.

Sigui com sigui, el cert és que a la reina no li acaben d'agradar els telèfons mòbils. Ella mateixa ha revelat en alguna ocasió que renya els seus nets quan utilitzen els seus telèfons al menjar. També s'ha mostrat preocupada per l'ús de les xarxes socials, “són una arma de doble tall”, va comentar el 2022.

Aleshores Camil·la Parker es va mostrar molesta perquè les famílies estiguin més pendents dels seus dispositius que de xerrar als sopars. “Això em posa de molt mal humor!”, va reconèixer obertament.

La reina Camil·la no és partidària de les noves tecnologies

Una altra de les dades que Tom Parker va destapar va ser que quan visita la seva mare al palau ho fa amb una targeta especial que li permet l'accés. "I no, la meva mare no deixa una clau de recanvi sota un test", advertia amb ironia.

I afegia: "Conec bé els policies del palau, igual que els meus fills. Ensenyo la targeta i ens deixen entrar, anem, saludem i prenem una tassa de te, i per als nens això és totalment normal", matisava.

Si bé queda clar que a la monarca no li van les noves tecnologies, una cosa semblant li succeeix al seu marit. Segons va publicar The Telegraph, si algú vol contactar amb Carles III ha de fer-ho a través d'un membre del personal que té al seu servei. Un detall que confirma que el fill d'Isabel II no està contínuament enganxat a la pantalla del seu telèfon.