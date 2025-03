La inesperada reacció de Suso Álvarez a la gran notícia que li ha donat Marieta

Marieta ha tornat a sorprendre tothom. Dimarts passat, la influencer va decidir fer un gir radical a la seva imatge amb un canvi de look que va deixar els seus seguidors sense paraules. Però si algú ha quedat realment impactat, aquest ha estat la seva parella, Suso Álvarez.

Des de primera hora del matí, Marieta va avançar el que s'acostava. "Avui em canvio de look per fi, a veure si ens agrada", anunciava a les seves xarxes socials amb gran expectació. La jove es va posar en mans de professionals i durant hores van treballar en la seva cabellera per donar-li un aire totalment renovat.

El procés no va ser ràpid a causa que set hores de perruqueria van ser necessàries per aconseguir el resultat desitjat. Quan tot va estar llest, Marieta no va trigar a compartir la seva transformació amb els seus seguidors. Però el que ningú imaginava era la reacció de Suso Álvarez en veure el nou look de la seva nòvia.

Marieta li dona una gran notícia a Suso Álvarez sobre el seu canvi de look

Marieta Díaz, emocionada i amb ganes de sorprendre'l, es va dirigir a ell amb una pregunta directa: "Mira els meus cabells nous després de set hores de perruqueria, què m'he fet?". Però la resposta de Suso va ser completament inesperada. "T'has pentinat, dues metxes?", va preguntar, deixant a Marieta completament desconcertada.

La influencer no podia creure el que estava escoltant: "No veus res?", va insistir amb una barreja de sorpresa i diversió. Suso, intentant sortir del pas, va optar per un compliment infal·lible: "Estàs molt guapa, això sí que ho veig". El seu comentari va provocar el riure immediat de Marieta, qui no va poder evitar fer broma amb la situació.

Després del divertit moment, Marieta va explicar als seus seguidors en detall els canvis que s'havia realitzat. No només es va sotmetre a un allisat per lluir una cabellera més cuidada, sinó que també va decidir sanejar els seus cabells i tornar al seu color natural: el moreno.

Suso Álvarez no ha notat el que s'ha fet Marieta als cabells

El resultat ha encantat els seus seguidors, que no han trigat a omplir les xarxes amb missatges de suport i elogis. No obstant això, la reacció de Suso ha estat el més comentat.

Molts han empatitzat amb ell, assegurant que és un clàssic en les parelles no notar els canvis de look. Altres, en canvi, han aplaudit la seva habilitat per sortir del pas amb un elogi oportú.

El que queda clar és que Marieta ha tornat a captar l'atenció de tothom amb el seu carisma i espontaneïtat. I Suso, encara que no hagi notat el canvi immediatament, ha demostrat una vegada més l'afecte i l'admiració que sent per ella.