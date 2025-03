Luis Pliego desvela per fi quants diners heretarà Alejandro Reyes de Pepe Navarro

Luis Pliego ha destapat per fi la quantitat exacta que heretarà Alejandro Reyes de Pepe Navarro. La batalla legal per la paternitat del jove ha estat un tema recurrent en els mitjans. Com va quedar clar després del procediment judicial, Alejandro és fill d'Ivonne Reyes i de Pepe Navarro, per la qual cosa podrà heretar del presentador.

Així ho va dictaminar el jutjat quan el presentador no va acudir a fer-se les proves de paternitat. Això va ocórrer el 2012 i és una via totalment tancada. No existeix cap possibilitat d'impugnar aquesta resolució ni d'afectar la filiació d'Alejandro.

Malgrat això, Pepe Navarro ha intentat, per tots els mitjans, privar-lo de la seva part de l'herència. El presentador mai ha compartit la decisió judicial i ha reiterat en diverses ocasions que no considera Alejandro com el seu fill. No obstant això, la legislació espanyola és clara en aquests casos.

Luis Pliego destapa la veritat sobre l'herència que obtindrà Alejandro Reyes de Pepe Navarro

Alejandro Reyes heretarà la part de la legítima que li correspongui després de la defunció del seu pare legal. Navarro no està d'acord amb això, però no pot fer res per impedir-ho.

S'ha confirmat que el patrimoni de Pepe Navarro és més que quantiós. Durant anys, el presentador ha defensat la seva postura i ha demanat proves de paternitat. Ara vol sotmetre's a noves anàlisis o que els seus fills ho facin per demostrar que Alejandro no és el seu hereu.

No obstant això, l'advocada d'Ivonne Reyes ha explicat que això no és possible. La filiació d'Alejandro ja es va resoldre als tribunals i no pot tornar a jutjar-se.

Luis Pliego ha detallat a TardeAR les xifres exactes de l'herència. "El patrimoni de Navarro arriba als 10 milions d'euros. Alejandro Reyes tindria dret a aproximadament 600.000 euros", ha explicat el periodista.

Luis Pliego detalla els béns que té Pepe Navarro i que podrien ser d'Alejandro Reyes

Entre els béns, destaca una casa a Eivissa el valor de la qual s'ha disparat en els últims anys. Alejandro podria reclamar el 20% d'aquesta propietat, cosa que ha generat malestar en el presentador.

Davant aquesta situació, Pepe Navarro ha pres una decisió dràstica. Ha demanat als seus fills reconeguts que exigeixin una prova de paternitat a Alejandro quan ell mori.

"Això posarà les coses més difícils a Alejandro", ha assegurat Pliego. No obstant això, el director de la publicació ha estat taxatiu: "No té sentit perquè això està jutjat. No tenen cap dret els fills a reclamar una prova de paternitat".