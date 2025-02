Gerro d'aigua freda a 'Com si fos ahir': Marc Rodríguez descobreix una traïció

Les relacions personals poden ser imprevisibles, i a Com si fos ahir els petits gestos tenen grans conseqüències. En el nou capítol de la sèrie, els protagonistes s'enfronten a noves situacions que posaran a prova les seves emocions i decisions.

Entre retrobaments, oportunitats laborals i estratègies qüestionables per guanyar diners, la història avança amb girs que mantenen l'audiència en suspens. Un dels moments més destacats el protagonitza l'Agustí, interpretat per Marc Rodríguez.

Marc Rodríguez descobreix una traïció a Com si fos ahir

La inauguració de la pizzeria ha estat un èxit, un esdeveniment que marca un nou començament. Tanmateix, no tot és celebració. I és que l'Agustí escolta una inesperada conversa: el Salvatore expressa el seu malestar perquè la Rosa li ha tornat una joia que ell li havia regalat.

Aquest gest simbòlic deixa moltes preguntes a l'aire. Per què la Rosa ha pres aquesta decisió? Podria ser una forma de tancar definitivament un capítol. Sigui com sigui, la notícia sorprèn l'Agustí, que no pot evitar preguntar-se què pot significar aquest gest.

Nous reptes per a la Gemma i la Cristina

Mentrestant, la Gemma i la Cristina s'enfronten a una recerca crucial per al seu negoci: necessiten un nou cuiner. En aquest procés, la Gemma decideix demanar referències sobre l'Itziar a en Francesc i la Sílvia, amb l'esperança de trobar la persona adequada per al seu equip.

Però l'elecció del personal no és l'únic repte. També necessiten trobar un nou nom per al negoci, un detall que sembla menor, però que serà clau en la imatge del local.

L'Aloma s'allunya de l'Ismael i l'Àxel busca solucions ràpides

En un altre front, l'Àngela ha decidit endur-se l'Aloma a Sitges, cosa que suposa un obstacle per a l'Ismael, que no pot veure-la. La distància complica encara més la situació i deixa el jove sense moltes opcions.

Per la seva banda, l'Àxel, en el seu intent per trobar formes ràpides de guanyar diners sense necessitat de treballar, recorre a l'Ismael a la recerca d'idees. Aquest moviment posa sobre la taula una qüestió important: fins on està disposat a arribar per aconseguir-ho?

Amb aquests conflictes en marxa, Com si fos ahir segueix teixint històries plenes d'emoció i decisions que canviaran el rumb dels personatges. No hi ha dubte que aquesta nova entrega mantindrà l'audiència de TV3 en suspens.