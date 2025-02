Sonada ovació pel que Paloma Cuevas i Luis Miguel han fet amb la seva família

Luis Miguel i Paloma Cuevas han aconseguit mantenir la seva vida privada amb una admirable discreció. No obstant això, no escapen de l'objectiu dels paparazzis. Aquest dimecres, la famosa revista ¡Hola! va publicar unes fotos de la parella a Barcelona, i van causar impacte arran del que han fet amb la seva família.

No hi ha dubte que es confirma, una vegada més, que la seva relació continua sent una de les més comentades i admirades del moment. Però en aquesta ocasió, a la ciutat comtal, la parella no estava sola.

Juntament amb ells es trobaven les dues filles de Paloma, fruit del seu matrimoni amb el torero Enrique Ponce. La família va recórrer alguns dels punts més emblemàtics de la ciutat, com la impressionant Sagrada Família i la Basílica de Santa María del Mar.

Paloma Cuevas i Luis Miguel gaudeixen d'una escapada familiar

El pla de Sant Valentí, que per a molts es perfilava com una celebració romàntica, va ser en realitat un pla familiar. Una fet que ha causat gran impacte en els mitjans de comunicació.

Paloma, Luis Miguel, i les seves filles, Palomita i Bianca, van passar un temps junts a la capital catalana gaudint de la ciutat. A les fotos, Palomita, la gran de les seves filles, no deixa de capturar moments amb la seva càmera, mentre que Bianca gaudeix encantada del recorregut.

La dissenyadora i el cantant van arribar a Barcelona el 14 de febrer. La data no és casualitat. Encara que es tractava del Dia dels Enamorats, el motiu de pes d'aquest viatge era un altre.

La parella assistia a un sopar a casa de Rosa Clará, la dissenyadora amb la qual Paloma Cuevas col·labora. La marca celebra el seu 30 aniversari i ella havia d'acudir per veure la seva cap i amiga.

Luis Miguel s'ha pres un descans per passar més temps amb Paloma Cuevas

Luis Miguel ha fet ara una pausa a la feina. Després d'un any i mig de gira mundial, que el va mantenir d'un costat a l'altre del món durant gairebé 500 dies, s'ha pres un merescut descans a Espanya. Aprofita aquest temps per relaxar-se al costat de la seva xicota, en un pla familiar que demostra com de bé es porta amb les filles de Paloma.

Aquesta notícia ha confirmat els rumors sobre la seva família. Luis Miguel s'està integrant perfectament en la família de Paloma Cuevas.

Juntament amb les seves filles, gaudeix de moments inoblidables. Per als seus seguidors, aquest gest és una mostra clara del compromís i l'estabilitat de la relació. La parella continua afermant el seu vincle, i tot indica que la seva història d'amor està més forta que mai.