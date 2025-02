Ningú esperava el que Raquel Bollo ha explicat sobre David Rodríguez: 'Ell necessita...'

Raquel Bollo ha debutat com a col·laboradora a TardeAR, causant enrenou amb les seves primeres declaracions sobre David Rodríguez. L'empresària ha desmentit les especulacions sobre una crisi amb Anabel Pantoja, assegurant que la relació continua forta. A més, ha explicat que la marxa de David a Còrdova no obeeix a cap problema de parella, sinó a una necessitat personal.

"Ell necessita agafar forces per tornar a anar", ha declarat Bollo, subratllant que David ha passat setmanes complicades. Segons la col·laboradora, el pare primerenc està buscant suport en el seu entorn familiar per suportar la pressió. També ha insistit que la relació entre David i Anabel es manté estable malgrat els rumors.

Des del naixement de la seva filla Alma, Anabel i David han estat objecte d'intensa atenció mediàtica. La hospitalització de la petita i la posterior investigació judicial han augmentat l'interès en la parella. Com estan afrontant aquesta situació i quins són els següents passos per a ells?

Ningú esperava el que Raquel Bollo ha explicat sobre David Rodríguez

Anabel Pantoja i David Rodríguez han viscut setmanes de gran exposició després del naixement d'Alma. La petita va estar ingressada 18 dies, generant una onada d'especulacions sobre la situació familiar. A més, la investigació del Tribunal Superior de Justícia de Canàries ha mantingut la parella en el focus de l'atenció.

Aquest fet ha multiplicat l'interès mediàtic cap a la parella, que ha hagut d'enfrontar-se a un seguit de rumors i especulacions. Raquel Bollo ha volgut posar fi a aquestes xafarderies, assegurant que la relació entre ambdós és més sòlida que mai.

Aquests rumors van augmentar quan es va anunciar que ambdós havien decidit portar la seva defensa del cas per separat. Respecte a això, Bollo ha volgut deixar clar que la parella creu que és la millor decisió per a tots. "És molt difícil treure el cartell quan te'l posen, estan en mans de professionals i si la seva defensa va cadascú, per un costat, serà el millor", explica.

A més, Bollo ha explicat que, encara que la parella està afrontant un moment complicat, continuen units. "Jo he vist unió, afecte i res estrany", ha afirmat, desmentint qualsevol teoria de distanciament. Per a ella, la situació que enfronten com a pares primerencs és suficient raó per necessitar espai i suport.

Segons les seves paraules, David ha decidit traslladar-se a Còrdova per estar a prop de la seva família i recuperar forces. No obstant això, això ha estat interpretat com un senyal de distanciament per part d'alguns.

La difícil situació de David Rodríguez

El trasllat de David Rodríguez a Còrdova ha generat interpretacions variades als mitjans. Alguns ho veuen com una separació d'Anabel, mentre que altres consideren que busca estabilitat. Raquel Bollo, no obstant això, ha defensat que es tracta d'una decisió necessària.

David ha reprès la seva feina com a fisioterapeuta, buscant normalitat enmig del torb mediàtic. "Tindrà més família a Còrdova", ha apuntat Bollo, suggerint que el suport del seu cercle proper és clau. La col·laboradora ha insistit que no hi ha motius per alarmar-se sobre la seva relació amb Anabel.

La pressió legal i mediàtica ha estat un factor determinant en la decisió de David de traslladar-se a Còrdova. "Les ments necessiten airejar-se", ha reiterat Bollo, emfatitzant que la distància no indica una crisi. Més aviat, forma part d'una estratègia per afrontar millor la situació que estan vivint.

A més, Raquel Bollo ha volgut posar en context la pressió que enfronta David, qui no està acostumat a l'atenció mediàtica. "Si per a Anabel ha estat dur, imagina't per a ell", ha expressat la col·laboradora. L'empresària ha insistit que el jove necessita un respir i el suport de la seva família per continuar.

Raquel Bollo ha aclarit que la marxa de David Rodríguez no significa crisi amb Anabel Pantoja, sinó una necessitat personal. La col·laboradora de TardeAR ha insistit que la parella continua unida malgrat la pressió mediàtica. Amb el futur legal en l'aire, queda per veure com evoluciona la seva situació en els pròxims mesos.