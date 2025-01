Primeres paraules de Sara Carbonero després de la notícia d'Iker Casillas: 'He après'

Sara Carbonero ha parlat públicament poques hores després de sortir a la llum les sorprenents imatges del seu ex Iker Casillas amb una jove influencer. La periodista, molt discreta amb tot el relacionat amb la seva vida privada, reconeixia davant els mitjans qui ha estat el seu exemple per superar els obstacles que es presenten en el camí. "En els últims anys, he après molt sobre com afrontar les adversitats de la vida, sense que ell ho sàpiga", reconeixia referint-se a l'esportista català Àlex Roca.

Carbonero acudia a la gala oferta per la revista Men's Health de la qual es va convertir en una de les figures més destacades. La manxega va ser l'elegida per fer entrega del Premi Superació al seu gran amic i atleta amb paràlisi cerebral.

Sara va pronunciar unes paraules en les quals deixava a la vista la seva admiració i afecte per Roca. "La superació és la persona a la qual entregaré aquest premi, Àlex Roca. Això és superació amb majúscules", va assegurar sobre el premiat.

Les primeres paraules de Sara Carbonero després de les fotos d'Iker Casillas amb una altra dona

I va recordar que "Superació és una actitud davant la vida que tots hauríem d'adoptar. No comparar-nos amb ningú, no competir amb ningú, sinó amb nosaltres mateixos".

El discurs de la periodista, molt aplaudit, a més de mostrar que l'atleta és un dels seus referents, deixa a la vista quina és la seva pròpia filosofia de vida. L'exdona d'Iker Casillas s'ha enfrontat a importants desafiaments personals com la seva lluita contra el càncer que li va ser diagnosticat el 2019.

Les seves paraules van arribar poc després que una publicació portés a la seva portada les imatges d'Iker Casillas juntament amb Claudia Bavel a Barcelona. El que va ser porter del Real Madrid es va allotjar al mateix hotel que la model amb qui va acudir a un esdeveniment en uns cellers de Vilanova i la Geltrú.

És la primera vegada que hi ha testimoni gràfic de la trobada entre ambdós, però el nom de Claudia va sonar ja la passada primavera. Javi Hoyos va assegurar que l'esportista i la model van sopar al restaurant Carbó Negre situat entre les localitats de Blanes i Lloret de Mar.

Iker Casillas ja va ser fotografiat amb Claudia Bavel la primavera passada

El periodista explicava que es van besar al mig del local en el qual van romandre dues hores. Setmanes després, Claudia va donar una entrevista pel seu paper d'influencer i li van preguntar per Casillas. Ella, sense negar res, va deixar molt clar: "Som dues persones solteres".

Claudia Bavel té 28 anys i va formar part de Mujeres y Hombres y Viceversa. La jove compta amb un perfil mediàtic cridaner, que res té a veure amb la discreció de les anteriors parelles d'Iker.

Cal recordar que fa pocs dies van veure la llum unes imatges en les quals Sara Carbonero apareixia acompanyada d'un empresari canari amb el qual podria haver recuperat la il·lusió. Sembla clar que tant l'esportista com la periodista estan disposats a donar una altra oportunitat a l'amor.