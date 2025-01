Sara Carbonero es confessa lluny d'Iker Casillas: 'Algun dia, no faràs mal'

Sara Carbonero ha deixat a més d'un sense paraules amb la seva última i profunda reflexió del 2024. Confessió que ha compartit a les seves xarxes socials i que poc té a veure amb el seu ex, Iker Casillas: “Algun dia, no faràs mal”.

El passat 31 de desembre, Sara va tornar al seu perfil d'Instagram amb una nova publicació. En ella, la comunicadora va compartir una sèrie de fotografies seves, lluint algunes de les peces de la seva marca de roba, Slowlove.

No obstant això, el que més ha cridat l'atenció del seu post ha estat el text emotiu que ha escrit juntament amb aquestes imatges. I és que, a jutjar per la seva confessió, tot apunta que aquest any ha estat especialment dur per a Sara Carbonero:

“Tinc tantes ganes que acabi aquest any que em permetré avançar-me a acomiadar-lo… Adeu, 2024. Gràcies per tot el que m'has ensenyat a base de cops i resiliència. Gràcies per ajudar-me a fer una tria i saber qui sí i qui no”.

Tal com ha assegurat l'exdona d'Iker Casillas, sempre recordarà el 2024 “com el pitjor any de la meva vida, però seràs només això, un vague record”. “I algun dia, no faràs mal”, ha assegurat a continuació Sara Carbonero, obrint així el seu cor a tots els seus seguidors.

Sara Carbonero s'obre com mai per fer un balanç del seu 2024

Encara que està convençuda que, algun dia, deixarà de fer-li mal tot el que ha succeït el 2024, Sara Carbonero ha aprofitat l'ocasió per recordar el que aquest any li ha “robat”:

“M'has robat moltes coses, molts plans, concerts, viatges, projectes”. No obstant això, l'ex d'Iker Casillas ha deixat molt clar que “no tot havia de ser dolent”. “També has estat l'any de l'acceptació i l'alliberament… I que bé que s'està quan alleugerim pes de la motxilla”, ha afegit.

D'altra banda, i de cara als “pròxims 365 dies”, els ha desitjat a tots els seus seguidors “molta salut i amor”. “Coratge i ganes per a una vida que a vegades fa tant de mal que trenca”, ha lamentat Sara Carbonero a continuació.

“Diuen que la vida no està per comprendre-la, està per viure-la… I que cert que és. A partir d'ara viurem com si cada dia fos l'últim de les nostres vides, que ja ens ho recorda Dani Martín”.

Per això, Sara Carbonero els demana als seus followers que aquest any abracin molt, diguin t'estimo, facin alguna bogeria i escoltin molta música. A més, l'exdona d'Iker Casillas ha aprofitat per compartir quins són els seus propòsits per aquest 2025:

“Que els penediments vinguin no pel que fem sinó pel que deixem de fer, que la nostra por es converteixi en valentia i que continuem buscant ser la nostra millor versió”.

“Aquest és el meu propòsit i cap més, que després no els compleixo: treballar-me, saber qui soc, esmenar errors i fer sentir millor als meus i mai perdre la fe. Adeu, 2024, te'n pots anar per on vas venir. Tanquem cicle i buidem”, ha sentenciat Sara Carbonero.