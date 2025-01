El secret de Sara Carbonero surt a la llum després de la ruptura amb Nacho Taboada

El secret de Sara Carbonero després de confirmar-se la separació amb Nacho Taboada s'ha descobert: ha estat vista amb un altre noi. El nou any ha portat canvis a la vida sentimental de l'ex de Casillas i sembla que no ha trigat a somriure de nou. La veritat és que la relació de la reportera i Taboada ha estat una de les menys exposades mediàticament parlant.

Tots dos han portat fins a l'extrem la discreció i només ara es comencen a saber algunes dades de la ruptura. El més significatiu és que la separació no ha estat recent, perquè Sara va ser vista amb un altre home fa tan sols un mes.

Es descobreix el misteri de Sara Carbonero després de trencar amb Nacho Taboada

La relació entre Sara Carbonero i Nacho Taboada ha estat una de les relacions més hermètiques del paper cuixé. Només hi ha hagut alguna menció breu i breu al seu romanç per part dels seus protagonistes per fer callar els rumors. Des de llavors, les anades i vingudes han sobrevolat la seva relació fins que, fa uns dies, es va confirmar la taxativa ruptura.

La confirmació definitiva arribava en sortir a la llum el secret de Sara Carbonero: ha estat vista en companyia d'un altre noi. Tal com publica Vanitatis, va ser a principis de desembre quan l'ex de Casillas va visitar el parc temàtic Puy du Fou, a Toledo. El que crida l'atenció del viatge, és que la periodista no va acudir amb els seus fills, sinó amb un misteriós home.

Un noi que tampoc anava acompanyat de família i que es va passejar al costat de Sara amb total normalitat. Segons manté la citada publicació, els testimonis asseguren que entre ells existia una complicitat especial que apuntava que podria haver-hi alguna cosa més entre ells. Sigui amistat o no, la veritat és que aquesta 'cita', ve a confirmar la ruptura amb Taboada.

Expliquen les fonts que ella va atendre amb amabilitat a qui s'acostaven a saludar-la sense cap tipus de pudor. Durant aquells moments, el seu misteriós amic optava per un segon pla, però sense amagar-se de les mirades curioses.

Si fa poc Sara va assegurar que el 2024 havia estat un any molt dolent, sembla que el 2025 l'ha començat amb bona companyia. Nous propòsits s'obren pas i la periodista pensa aprofitar aquesta nova oportunitat que li brinda la vida.

Sara Carbonero passa pàgina a la seva truculenta història amb Nacho Taboada

El començament del nou any ha portat a la vida de Sara una nova ocasió de refer la seva vida. Feia temps que sonaven rumors de ruptura amb Nacho després de veure en els seus respectius perfils que ja no compartien likes. Tampoc existeixen ja les publicacions que van compartir en el que va durar el seu romanç.

No obstant això, les versions contradictòries d'ambdues parts complicaven conèixer amb exactitud si hi havia o no ruptura. Ara, gràcies al fet que el secret ha vist la llum, es confirma que el romanç entre ella i Taboada ha finalitzat definitivament.

El dubte ara per a alguns és saber en quin moment es va produir. Tenint en compte la seva cita a Toledo, la separació va tenir lloc molt de temps abans. Per la qual cosa aquesta suposada segona oportunitat que l'entorn de Sara Carbonero i Nacho Taboada va assegurar que s'havien donat, podria no haver-se arribat a materialitzar.

El que sumaria un nou disgust a la vida de Sara, contribuint així al fet que qualifiqués el 2024 com "el pitjor any de la meva vida". No obstant això, en la seva despedida d'any, la periodista va destacar haver après a "fer una tria i saber qui sí i qui no". Queda clar que en aquest "no", es troba el músic amb el qual ha tancat de manera definitiva les portes a una reconciliació.