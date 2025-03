Molt fort: primeres paraules de Jessica Bueno a l'entrevista bomba de Jota Peleteiro

Després de mesos ocupant un discret segon pla, Jota Peleteiro trencarà el seu silenci a través d'una entrevista bomba en un programa de televisió. No obstant això, hores abans que es produeixi aquest esperat moment, Jessica Bueno ha fet un pas endavant per pronunciar-se al respecte.

Va ser el novembre de 2022 quan el futbolista i la Miss Espanya van confirmar que, després de 10 anys casats i dos fills en comú, havien posat fi a la seva relació sentimental.

En un primer moment, es desconeixien els motius que van portar Jessica Bueno i Jota Peleteiro a prendre aquesta important decisió. No obstant això, amb el pas del temps, es va saber que la seva ruptura no va ser gens fàcil. De fet, hi va haver rumors que apuntaven a una possible infidelitat per part de l'exfutbolista.

Durant tots aquests mesos, hem pogut sentir en diverses ocasions a la model parlar de l'infern que ha viscut amb el pare dels seus fills. Un malson que, segons ella, no ha cessat malgrat el seu divorci.

Tant és així que, fa pocs dies, va compartir amb tots els seus seguidors de les xarxes socials l'última jugada que, suposadament, li havia fet Jota Peleteiro als seus fills.

Ara, i després que Jessica Bueno s'hagi assegut en diverses ocasions en un plató a parlar sobre els seus problemes amb l'esportista, li ha tocat el torn a ell.

Tal com ha confirmat ¡De Viernes! a través de tots els seus canals de difusió, Jota Peleteiro s'asseurà en el seu plató aquest 28 de març per explicar la seva veritat. Entrevista a la qual la seva exdona ja ha reaccionat.

Jessica Bueno es pronuncia sobre l'entrevista bomba de Jota Peleteiro

Fa poques hores, el citat programa de televisió ha emès per sorpresa un avançament de la primera i esperada entrevista televisiva de Jota Peleteiro. “Aquest divendres… Entrevista explosiva! Jota Peleteiro trenca el seu silenci per primera vegada”, han assegurat a les seves xarxes socials.

Tal com han afirmat, a les 22:00 hores, l'exfutbolista s'asseurà amb Bea Archidona i Santi Acosta per defensar-se de les acusacions que ha vessat sobre ell Jessica Bueno.

No obstant això, el que veritablement ha cridat l'atenció d'aquest avançament han estat les primeres paraules que ha pronunciat l'exdona de Jota Peleteiro.

El programa ha tingut l'oportunitat de parlar amb Jessica Bueno hores abans de l'entrevista i no han tingut cap problema a compartir amb la seva audiència quina ha estat la seva reacció:

“És un home amb tant misteri i tot ho ha fet tan malament. No sé si ho fa per diners… Voldrà netejar la seva imatge. No tinc gens de por”, ha assegurat amb fermesa la model.

Com era d'esperar, aquesta inesperada entrevista no ha passat desapercebuda per als usuaris de les xarxes socials. Tant és així que diversos d'ells han aprofitat per carregar contra Jota Peleteiro.

“Que el que cobri ho doni als seus fills... O per a factures de telèfon per trucar i avisar que no els anirà a recollir quan li toquen”, ha assegurat amb ironia un internauta.