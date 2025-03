Rose, la dona amb qui Kate Middleton ja no parla després del que va passar amb Guillem

Kate Middleton i Rose Hanbury solien ser amigues properes i, durant anys, totes dues van compartir moments familiars i causes socials en comú. Vivien a prop l'una de l'altra a Norfolk i se les veia juntes en esdeveniments importants. No obstant això, el que va començar com una relació sòlida i amigable va acabar de manera abrupta, a causa dels rumors d'infidelitat que van sacsejar la Família Reial britànica.

Una amistat que es va trencar per un escàndol

La ruptura en la relació entre Kate Middleton i Rose Hanbury va ocórrer el 2019, en sorgir rumors que parlaven sobre una possible infidelitat del príncep Guillem amb la marquesa de Cholmondeley. La filtració d'aquest rumor va causar un gran enrenou, especialment perquè va ocórrer mentre Kate estava embarassada del seu tercer fill, el príncep Louis. Encara que mai hi va haver una confirmació oficial per part del Palau de Kensington, la notícia va generar un gran escàndol.

Fins aquell moment, Kate i Rose mantenien una relació amigable, assistint juntes a esdeveniments socials i benèfics. No obstant això, després de la difusió del rumor, Kate Middleton va començar a allunyar-se de Rose Hanbury de manera immediata. La ruptura va ser tan notòria que els mitjans van començar a especular sobre la veritable raó darrere del seu distanciament, que semblava estar relacionada amb la suposada relació extramatrimonial de Guillem.

El silenci de Kate Middleton i el constant focus mediàtic

Malgrat els anys transcorreguts, la situació entre la princesa de Gal·les i la marquesa de Cholmondeley continua sent tema de conversa. El 2023, els rumors es van revifar novament quan es va especular que Guillem havia passat el Dia de Sant Valentí amb Rose. Encara que, una vegada més, no hi va haver confirmació oficial, la història va tornar a captar l'atenció dels mitjans, que es preguntaven si existia una crisi matrimonial a la Família Reial britànica.

Davant aquestes especulacions, Kate Middleton va optar per mantenir-se allunyada de Rose Hanbury i evitar qualsevol mena de contacte públic. La princesa de Gal·les és coneguda per la seva habilitat per manejar les crisis mediàtiques, i aquesta vegada no va ser l'excepció. No obstant això, la situació no és senzilla, ja que les dues continuen compartint cercles socials dins de l'aristocràcia, cosa que fa inevitable que coincideixin en alguns esdeveniments.

Trobades incòmodes i la coronació de Carles III

Un dels moments més reveladors d'aquest distanciament va ocórrer durant la coronació de Carles III el maig de 2023. Encara que ambdues van ser part de l'esdeveniment, Kate i Rose van evitar qualsevol classe d'interacció. Fins i tot, malgrat que els seus fills estaven presents a la cerimònia, no hi va haver contacte visual entre elles, cosa que va deixar clar que la relació estava completament trencada.

Aquest incident en la coronació va reafirmar les versions que van circular anys enrere, deixant en evidència que el distanciament entre Kate i Rose té arrels profundes. Avui, les especulacions continuen, però el cert és que l'amistat entre la princesa de Gal·les i la marquesa de Cholmondeley sembla haver arribat, indiscutiblement, al seu final.