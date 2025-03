Comunicat urgent de Jessica Bueno, ex de Kiko Rivera: ja no hi ha marxa enrere

Jessica Bueno ha trencat el seu silenci. Després de setmanes d'especulacions, l'ex de Kiko Rivera ha decidit pronunciar-se sobre el seu estat actual. Ho ha fet a través de les seves xarxes socials, amb un missatge clar i directe en el qual ha confirmat que està llesta per seguir endavant amb la seva vida personal.

La seva ruptura amb Luitingo ha estat molt comentada. La relació va arribar a la seva fi entre rumors i tensions. Ara, Jessica està decidida a passar pàgina i ha confessat que la seva prioritat és una altra: Vol centrar-se en el seu benestar i en els seus fills.

"Hola, què tal? Jo porto una setmana mogudeta", començava dient a les seves històries d'Instagram, reflectint amb les seves paraules el torbament d'emocions que viu en aquests moments durs. No obstant això, manté l'actitud positiva i no es deixa vèncer per la tristesa. Al contrari, està enfocada en el seu present i en el seu futur.

Jessica Bueno, ex de Kiko Rivera, fa un comunicat a través de les seves xarxes socials

Jessica Bueno ha trobat refugi en la seva feina. Des de fa poc, col·labora en el programa ¡De Viernes!, un nou repte professional que li està servint de distracció. "Ja us vaig explicar que març venia carregat de moltes coses, tant de bo segueixi així abril i tots els mesos de l'any", va escriure.

La seva agenda ocupada és una vàlvula d'escapament, li permet canalitzar els seus pensaments i enfocar-se en el que realment importa. "M'està venint molt bé perquè em distrec amb la meva feina pensant en altres temes", va confessar. La televisió i els seus projectes personals s'han convertit en la seva millor teràpia.

Però no és l'únic que l'està ajudant. Jessica Bueno també ha revelat un altre pilar fonamental en aquest procés: "Aquí estic a la porta de la meva psicòloga, que això també m'està ajudant molt", va compartir amb els seus seguidors.

El seu missatge és clar: està en camí de sanar. No vol mirar enrere. Vol avançar.

Jessica Bueno vol seguir cuidant la seva salut mental i el seu fill amb Kiko Rivera

L'ex de Kiko Rivera té les idees clares. El seu benestar emocional és la seva prioritat. 'No hi ha marxa enrere', semblen dir les seves paraules.

Luitingo ja és part del passat. El seu present i el seu futur estan enfocats en ella mateixa i en els seus fills. Els dos que té amb Jota Peleteiro i amb el major fruit de la seva relació amb Kiko Rivera.

Amb aquesta decisió ferma, Jessica demostra que està llesta per a una nova etapa. El seu missatge és inspirador, és el reflex d'una dona que, després d'un temps complicat, ha decidit prendre les regnes de la seva vida. I, sobretot, seguir endavant.