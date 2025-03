Ningú esperava el que Lydia Lozano ha destapat sobre el passat de Terelu Campos

Lydia Lozano ocupava dimarts passat diversos minuts de la seva intervenció com a col·laboradora a Ni que fuéramos per parlar de Terelu Campos. La periodista, que recentment publicava un llibre en el qual feia referències a la filla de María Teresa Campos, es mostrava més sincera que mai. Lozano reconeixia que és ara quan està verbalitzant "tot el que havia detestat durant anys" de la germana de Carmen Borrego.

"Jo veia que Terelu passava completament de mi", començava reflexionant en veu alta la madrilenya. "Era com un zero a l'esquerra", afegia sobre la col·laboradora de ¡De Viernes!. Unes paraules de les més sinceres que la psicòloga Ana Sierra escoltava atentament.

"Llavors", continuava Lydia, "des que vaig veure que ella no era fidel, de mi va sortir tot el que havia detestat durant anys i ho he verbalitzat". Poc després llançava una pregunta a l'experta: "Tinc un problema, és una obsessió?", va voler saber Lozano.

Lydia Lozano ha revelat què li passa en realitat amb Terelu Campos

Llavors la psicòloga va aclarir a la col·laboradora que no té per què ser quelcom patològic. "Tu tens una ferida que es va fer en el passat i ara no està tancada", explicava l'autora de Felices por la vida. Segons aquesta, Lydia està reobrint una ferida perquè no ha quedat resolta.

Llavors María Patiño, presentadora de Ni que fuéramos, va voler saber més i va insistir a la psicòloga perquè catalogués el que li passa a Lydia amb Terelu Campos. Va ser en aquell moment quan Ana Sierra va explicar que Lozano podria tenir el "síndrome de la madrastra de Blancaneu". Un trastorn que suposa que ella viu una rivalitat amb una altra persona amb la qual considera està en inferioritat de condicions.

Belén Esteban, per la seva banda, va voler saber si hi havia solució al que li passa a la seva companya de programa. En aquell moment l'experta va deixar clar que el primer pas és reconèixer què és el que li està fent mal de l'altra persona.

Lydia va reconèixer que li va fer mal que Terelu no hagués volgut formar part de Ni que fuéramos i que se n'anés a la competència per diners. Un fet que a la tertuliana li va servir per definir de manera definitiva la que havia estat durant anys la seva companya a Sálvame.

Finalment, la psicòloga convidada al programa de Canal Quickie recomanava a Lydia realitzar una teràpia. En concret, li va aconsellar realitzar una "dessensibilització sistemàtica" que consisteix a anar associant tècniques de relaxació amb imatges de Terelu.

Lydia Lozano segueix dolguda per la raó per la qual Terelu no va voler formar part de Ni que fuéramos

Cal recordar que fa pocs dies la filla de María Teresa Campos va assegurar públicament que mai s'havia ficat amb cap company. "Jo no em fico mai amb ningú. Mai a la vida m'he ficat amb cap company i ho saben", va deixar caure la tertuliana.

Unes declaracions després de les quals Lydia Lozano no va trigar a reaccionar. "Saps que menteixes", va assegurar la madrilenya per després reconèixer: "se'm nota que estic enfadada. No em deixis de mentidera, molta gent sap que jo estic dient la veritat", va insistir.

Unes paraules que demostren que la ferida que comentava la psicòloga està lluny de tancar-se. Lydia Lozano no perdona el que per a ella va ser una traïció de qui va ser durant molts anys la seva companya.