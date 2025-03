Impacte pel que Verónica Dulanto ha dit sobre Terelu Campos: 'És una autèntica…'

En el programa d'avui de TardeAR s'ha parlat sobre la primera gala de Supervivientes, que va començar ahir amb gran expectació. La nit va estar plena de moments destacats, però un dels més comentats ha estat, sens dubte, el salt de Terelu Campos des de l'helicòpter. Encara que el que realment ha causat impacte a TardeAR han estat les paraules de Verónica Dulanto sobre Terelu Campos: "És una autèntica pija".

Verónica Dulanto i tot l'equip de TardeAR han analitzat al detall cada instant de la gala. Entre rialles i comentaris, han repassat l'actuació de Terelu, una de les protagonistes indiscutibles de la nit. Frank Blanco, copresentador del programa, ha defensat la concursant davant les crítiques pel seu salt baix, explicant que la col·laboradora no sap nedar.

En aquell moment, Verónica Dulanto ha volgut matisar les paraules del seu company. "Sí sap nedar, però no pot per temes de salut", ha aclarit, generant sorpresa al plató.

Ningú esperava el que Verónica Dulanto ha dit sobre Terelu Campos

No obstant això, la veritable bomba ha arribat quan Verónica Dulanto ha fet un comentari inesperat: "Amb el permís de Carmen Lomana, Terelu és l'autèntica pija de Supervivientes". La frase ha causat un gran enrenou al programa, ja que ningú esperava que Verónica anomenés pija a Terelu en directe.

L'astorament s'ha apoderat del plató i les reaccions no han trigat a arribar. Per justificar la seva afirmació, Verónica ha revelat una dada sorprenent: "Es va presentar amb un banyador de 170 euros". Frank Blanco, sorprès, ha reaccionat a l'instant: "Una mica car, no?!".

Lluny de retractar-se, Verónica ha explicat que el preu del banyador estava justificat. "No és car perquè és licra bona, de les que t'apreten i et fan faixa", ha explicat amb naturalitat. Segons ha confessat, Terelu volia veure's bé en el primer programa de Supervivientes, per la qual cosa ha apostat per un banyador d'alta qualitat.

Verónica Dulanto ha destapat la veritat sobre el look de Terelu Campos

El comentari ha continuat generant debat entre els col·laboradors del programa. Alguns han defensat l'elecció de Terelu, mentre que altres han bromejat sobre el seu estil sofisticat.

El que està clar és que la seva participació a Supervivientes ja està donant molt de què parlar. Si el seu salt des de l'helicòpter ha estat el tema estrella de la primera gala, el seu estil i les seves eleccions també estan al centre de la conversa.

Sens dubte, la nova edició de Supervivientes ha arrencat amb força i Terelu Campos promet moltes més sorpreses i polèmiques en les pròximes setmanes.